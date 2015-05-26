Convertilla – бесплатный конвертер видео- и аудио-файлов.

Основная функция Convertilla – конвертация аудио и видео между разными расширениями (MP3, MP4, AVI, FVL, MPEG). Полученное видео можно отрегулировать по качеству (от 176 на 144 до 1920 на 1080 точек) и выбрать нужный размер относительно исходного. Также программа поможет извлечь музыку (формат MP3) из видео.

Интерфейс программы прост и не содержит лишних элементов. Рабочие инструменты – конвертер, управление размерами и ползунок качества отображения видео. В последних версиях устранены перебои и улучшена конвертация.

Convertilla отлично подойдет для конвертации файлов для мобильных устройств на Android и iOS, а также для игровых приставок PS3, PSP и Xbox. Программа совместима с менеджером закачек Download Master: можно скачать файл и сразу конвертировать его в удобный формат.