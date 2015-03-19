Movavi Video Converter 3D — высококачественное решение для конвертации видеофайлов в формат 3D на Windows-компьютерах. Этот продукт позволяет пользователям преобразовывать обычное видео в захватывающие трехмерные произведения.

Программа больше не поддерживается. Для обработки видео рекомендуем использовать Movavi Video Suite.

Преимущества программы Movavi Video Converter 3D

Главная функция — быстрая конвертация видео в HD и 3D-форматы, а также поддержка многоканального звука.

Поддержка русского языка. Программа полностью адаптирована для русскоязычных пользователей, что делает процесс конвертации еще более удобным и интуитивно понятным.

Совместимость и битность. Movavi Video Converter 3D совместим с наиболее популярными версиями Windows и поддерживает как 32-битные, так и 64-битные системы.

Продвинутые функции конвертации. Кроме базовой конвертации программа предлагает ряд дополнительных инструментов, таких как коррекция яркости, контраста и насыщенности.

Бесплатное использование: Movavi Video Converter 3D предлагает ознакомительную версию, позволяющую попробовать основные функции перед покупкой полной версии. Что касается стоимости лицензии, рекомендуется обратиться к официальному сайту или дистрибьютору для получения актуальной информации.

С Movavi Video Converter 3D преобразование стандартного видео в трехмерный формат становится простой и понятной задачей.