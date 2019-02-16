Фотомастер — программа для создания фотографий с эффектами. Это условно-бесплатное приложение, предназначенное для работы в Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения выполнен на русском языке.
Как пользоваться программой Фотомастер?
Графический редактор Фотомастер предназначен для быстрого наложения разнообразных визуальных эффектов на фотографии, их ретуширования, улучшения качества, кадрирования, тонирования и других действий над цифровыми изображениями. Все имеющиеся инструменты редактирования изображений разделены на 5 больших категорий. Сюда относятся:
- Улучшения
В категории «Улучшения» представлены инструменты по тонкой регулировке цвета изображений, а также таких их параметров как насыщенность, сочность, четкость, температура, оттенок, тональность и резкость.
Отсюда же пользователь может запустить полезную функцию по автоматическому улучшению качества, которая позволит привести все параметры цвета к наиболее подходящим для конкретной фотографии значениям.
- Инструменты
В этой категории расположены следующие виды инструментов по обработке изображений:
- Кадрирование: нарезка фотографии на фрагменты, обрезка, изменение пропорций и т.д.
- Геометрия: дисторсия, вертикаль, горизонталь, пропорции, поворот на градус и другие.
- Замена фона: редактор Фотомастер позволяет пользователю самостоятельно выделять объект на фотографии и область заднего фона.
- Веньютирование с возможность настройки округлости, растушевки и других параметров.
- Тонирование цветом или одним из множества готовых вариантов текстур.
- Инструмент устранения шума.
- Коррекция тона и цвета при помощи кривых.
- Наложение настраиваемого эффекта «Пленочное зерно».
Следует отметить, что все перечисленные инструменты обработки фотографий очень просты в управлении.
- Ретушь
В редакторе Фотомастер предусмотрены следующие инструменты ретуширования изображений:
- «Идеальный портрет» позволяет применить один из множества готовых (загар, блеск, краснота и т.д.) либо создать свой уникальный стиль ретуширования лиц на фотографиях.
- «Восстанавливающая кисть» — инстурмент, позволяющий удалять мелкие дефекты кожи и разнообразные нежелательные объекты на фото.
- «Коррекция красных глаз» — удаление соответствующего эффекта.
- «Штамп» — еще один инструмент, позволяющий удалять нежелательные дефекты и объекты на фото.
- «Корректор» — инструмент для настройки цветовых параметров выделенного фрагмента изображения.
- «Градиентный фильтр» — инструмент позволяет накладывать на изображение разнообразные градиенты.
- «Радиальный фильтр» — инструмент по цветовой и градиентной коррекции внутри или снаружи выделенной круглой/овальной области.
При выборе того или иного инструмента программа Фотомастер предложит пользователю посмотреть видео по работе с ним.
- Эффекты
В категории «Эффекты» представлено большое количество визуальных эффектов, разбитых на несколько дополнительных подкатегорий — винтажные, тонирование, фотопленка, кинофильм и другие.
- Надписи
Функция позволяет пользователю накладывать на фотографии текст. В программе предусмотрено большое число готовых стилей для надписей, имеется возможность создания и собственных стилей путем выбора шрифта и цвета, установки прозрачности и угла разворота, настройки контуров и теней текста.
Полная версия программы Фотомастер
Бесплатная версия программы Фотомастер является ознакомительной. В ней доступны все функции обработки изображений, но без возможности сохранения внесенных изменений. Также ограничен срок использования приложения 4 днями.