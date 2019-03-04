Как изменить фотографию?

Редактирование фото — увлекательный процесс, помогающий улучшить характеристики исходного объекта. Для работы с изображениями существуют различные сервисы и приложения. Для простой обработки используют стандартные редакторы операционной системы. Качественную обработку получают с помощью онлайн-сервисов и приложений. Любители селфи могут редактировать изображения на своем смартфоне. Способов масса.

Встроенные программы Windows Стандартное приложение для работы с фото в Windows — Paint. Эта простая утилита устанавливается по умолчанию вместе с операционной системой. Основные возможности программы Paint: рисование линий и фигур;

добавление текста;

обрезка фото;

поворот;

удаление фрагмента рисунка;

изменение размера (увеличение, уменьшение, наклон);

изменение палитры. Меню для редактирования находится в верхней части экрана. Недостатки приложения Paint — не поддерживается прозрачность, слои, ограничен угол поворота картинок. В Windows 10 помимо просмотра фото имеется функция их редактирования. Пользователю предлагается выбор из 15 фильтров, изменение цвета, осветление снимков, обрезка. Очевидный минус сервиса — невозможность отменить одно действие. Утилита сбрасывает все редактирования к исходному варианту.

Онлайн-сервисы для изменения фотографий Для работы с фото не обязательно скачивать и устанавливать приложения. Гораздо удобнее использовать онлайн-сервисы. Достаточно открыть нужную страницу в браузере и загрузить изображение. Сервисы функционируют на основе Adobe Flash Player. Перед началом работы следует установить его последнюю версию.

Pixlr Сервис Pixlr — один из лучших редакторов фото в режиме онлайн (в браузере). Его интерфейс похож на Photoshop — здесь есть панель инструментов, слои, история с описанием совершенных действий. Интерфейс реализован на русском языке. Набор инструментов позволяет выполнять заливку, размытие, выделять нужные области, накладывать градиенты. Сервис также предлагает более простую версию — Pixlr Express. Хотя набор инструментов ограничен, здесь можно обрезать снимки, менять контрастность и яркость, делать надписи, добавлять рамки и стикеры. Преимущества сервиса Pixlr: широкие возможности;

сохранение фото в форматах .jpg, .tiff, .png и др.;

версии для начинающих и продвинутых пользователей. Основной минус приложения — наличие рекламы в бесплатной версии.

Fotor Редактор Fotor предлагает простой и удобный интерфейс. С ним работают в браузере или скачивают на ПК. После открытия страницы выбирают язык и приступают к редактированию. Пользователю предлагается обрезка снимков, вращение, поворот, создание коллажей, корректировка размеров, яркости, контрастности. В интерфейс встроены эффекты: фильтры, вспышки, размытие. В разделе Beauty можно выбрать устранение недостатков: добавление румянца, сглаживание морщин, изменение цвета глаз, макияж и др. Преимущества приложения Fotor: простая навигация;

различные эффекты;

отправка результата сразу в социальные сети. Недостатки сервиса: дополнительные опции действуют только после оплаты;

реклама в бесплатной версии.

PickMonkey Сервис PickMonkey позволяет загружать фото с компьютера или облачного хранилища. Для редактирования предлагаются различные инструменты: коррекция цветов, изменение размера, эффекты, текстуры, стикеры, рамки. Сервис работает на платной основе. Пользователю предлагается 7 дней пробного периода, чтобы оценить все возможности. Стоимость базовой подписки — 7,99 доллара, продвинутого уровня — 12,99 долларов в месяц. Преимущества сервиса PickMonkey: широкий выбор инструментов;

интерфейс понятен интуитивно;

создание макияжей;

автосохранение промежуточных результатов редактирования. Недостатки PickMonkey: отсутствует бесплатная версия;

интерфейс на английском языке;

не работает со снимками с разрешением 16 Мп и выше.

BeFunky Редактор BeFunky предлагает огромный выбор фильтров и спецэффектов для фото. В сервис встроены рамки, стикеры и другие декоративные элементы. Отдельные модули предусмотрены для работы с графикой и коллажами. В разделе TouchUp можно нанести макияж, изменить цвет глаз, волос и губ, отбелить улыбку. Базовые функции предлагаются бесплатно. Для продвинутых пользователей имеется продвинутый аккаунт. Стоимость — 6,99$ в месяц. При годовой подписке ежемесячная оплата составит 4,99$. Преимущества сервиса BeFunky: широкий выбор эффектов;

интересные украшения для фото. Недостатки редактора: нет русифицированной версии;

платные опции.

Программы для изменения фотографий Для работы с графикой существуют разнообразные приложения. Утилиты работают после скачивания и установки на ПК. Самые мощные редакторы работают при внесении ежемесячной оплаты. В сети можно найти более простые аналоги, требующие оплаты определенных функций или полностью бесплатные.

Photoshop CC Adobe Photoshop — наиболее известный инструмент для работы с графикой. Версия CC 2013 года содержит основные функции для обработки фото. Стоимость — от 9,99 долларов в месяц. Уникальные функции редактора Photoshop: Умная резкость. Программа анализирует изображения и повышает его четкость.

Интеллектуальный сэмплинг. Повышение качества и увеличение размера фотографий, что особенно актуально печатных материалов.

Camera RAW. Внешний модуль для быстрой правки искажений.

Стабилизация. Если снимки сделаны при движении камеры, то Photoshop поможет улучшить их четкость.

Умное редактирование. Опция делает ретушь более простой и при этом функциональной. Преимущества сервиса Photoshop СС: отличный функционал;

управление библиотеками;

высокая производительность;

сохранение снимков в облаке. Недостатки редактора Photoshop: высокая стоимость;

новичкам требуется время для освоения.

Paint.net Сервис Paint.net — улучшенная версия встроенного редактора Paint. Редактор изменяет фото в формате jpeg, bmp, tiff и других. Реализованы возможности работы с камерой и сканерами. Утилита корректирует размеры, обрезает и поворачивает фото. Фоторедактор Paint.net бесплатный. Пользователю предлагаются дополнительные эффекты: размытие, насыщенность, устранение красных глаз, шумы, стилизация и др. По умолчанию приложение встроено в последние версии Windows. Преимущества программы Paint.net: бесплатная лицензия;

большой выбор инструментов;

сохранение фото в разных расширениях;

постоянные обновления с официального сайта. Недостатки сервиса Paint.net: не подойдет для профессиональной обработки;

не поддерживает анимацию.

Photoscape Приложение Photoscape используют как начинающие, так и опытные функции. В пакет установки входят инструменты для выполнения различных операций: просмотр фото, наложение фильтров, спецэффектов, обрезка, масштабирование. В утилите Photoscape можно создавать анимированные картинки, коллажи, печатать фото и отправлять их в социальные сети. Программа бесплатная и находится в свободном доступе. Имеется русифицированная версия. Интерфейс простой и понятный. Преимущества редактора Photoscape: отсутствует плата;

хороший набор инструментов;

возможности пакетной обработки;

русскоязычный интерфейс. Основные недостатки Photoscape: иногда возникают проблемы с оптимизацией на Windows 10;

для обращения к разным сайтам используется Internet Explorer.

ФотоМАСТЕР ФотоМАСТЕР — мощный инструмент для профессиональной обработки снимков. Новички могут изучить функционал программы в онлайн-учебнике, есть портативный вариант утилиты. В течение 5 дней доступна бесплатная пробная версия, минимальная стоимость подписки стартует с отметки 693 руб. Среди возможностей ФотоМАСТЕР — улучшение качества снимков, повороты и масштабирование, создание фотоальбомов, коррекция отдельных объектов, использование фильтров и спецэффектов. Плюсы программы ФотоМАСТЕР: широкие возможности для профессиональной обработки фото;

регулярные обновления;

русскоязычный интерфейс. Минусы фоторедактора: пробная версия имеет ограниченный функционал;

для постоянной работы нужно приобрести лицензию.

Изменить фотографию на телефоне Многим пользователям удобнее редактировать фото сразу на мобильном телефоне. Специальные приложения помогут изменить размер снимка, применить фильтры, удалить или скрыть объекты. Мобильные платформы для работы с фотографиями работают с операционными системами iOS и Android.

Adobe Photoshop Fix Приложение Adobe Photoshop Fix — мощный инструмент для редактирования снимков на смартфоне. Утилита предлагает автоматическую корректировку фото, удаление красных глаз, регулирование контраста, виньетки и расфокусировки. Имеются встроенные фильтры и публикация снимков в социальных сетях. Приложение Adobe Photoshop Fix бесплатное. Работает на операционных системах iOS, Android, Windows Phone. Пользователь может редактировать снимки любого формата, устранять дефекты, создавать собственные фильтры. Плюсы фоторедактора Adobe Photoshop Fix: русскоязычный интерфейс;

широкий перечень инструментов;

встроенное руководство по использованию. Недостаток приложения: не работает на старых версиях ОС.

Snapseed Приложение Snapseed — простое и мощное приложение, содержащее набор фильтров и спецэффектов. При работе с фото можно добавлять текст, делать эффект размытие, трехмерные модели, корректировать насыщенность фона. Для быстрой обработки используется автоматическая настройки цветов и баланса белого. После редактирования картинку удобно публиковать в социальных сетях. Snapseed представлен в магазине Google Play и Apple Store. В разделе Руководства приведены инструкции. Преимущества сервиса Snapseed: удобный интерфейс;

широкий выбор инструментов;

русифицированная версия;

бесплатное использование;

отсутствие рекламы. Недостатки сервиса Snapseed: нельзя делать коллажи;

невозможно загружать сразу несколько снимков.

AirBrush Редактор AirBrush — популярное приложение для смартфонов. С помощью утилиты можно корректировать черты лица, добавлять макияж, изменять глубину, обрезать снимки, управлять светом, добавлять рамки. Приложение платное: стоимость подписки 899 руб. за 3 месяца. Многие инструменты доступны в бесплатно версии: повороты, размытие, обрезка. При первом использовании утилиты на экране появляются подсказки. Преимущества приложения AirBrush: полностью на русском языке;

красивые фильтры и спецэффекты;

обширный выбор функций. Основные недостатки: платные функции;

наличие рекламы.