Tonfotos — программа для просмотра и сортировки/организации цифровых фотографий с функцией распознавания лиц, конвертации изображений, воспроизведения видео и показа слайд-шоу. Это бесплатное приложение для операционных систем Windows 8/8.1/10/11 (только 64 бит). Интерфейс программы выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа Tonfotos?

Основное предназначение программы Tonfotos — просмотр и сортировка цифровых фотографий. Особое внимание разработчик уделил функции распознавания лиц. Она автоматически обнаруживает лица на всех добавленных в базу фотографиях, выделяет их и предоставляет возможность добавления имени человека (или любого текста). Так осуществляется группировка фотоснимков по запечатленным на них людям. Здесь также стоит отметить, что программа Tonfotos запоминает ранее опознанные лица, и при добавлении новых снимков в базу с этим же человеком уже не требует пользователя вводить имя, а просит лишь подтвердить, правильно ли проведено опознание.

В приложении Tonfotos также предусмотрены и другие методы автоматической и ручной сортировки фото:

По названиям папок и подпапок, в которых хранятся фотографии. Добавляемые в базу снимки отображаются в программе в виде древа разделов/подразделов, по которому удобно перемещаться.

По дате съемки. Еще один удобный способ просмотра фотографий — перемещение по временной шкале. Пользователь выбирает дату при помощи ползунка, и программа моментально отображает фотоснимки, отснятые в этот день.

По месту съемки. В приложение Tonfotos встроен модуль «Яндекс.Карты», отображающий на цифровой карте мира все места (города), где были сделаны добавленные в базу снимки. Кликнув по названию города, пользователь сможет просмотреть все отснятые в нем фотографии. Более того, при наличии в метаданных фотоснимка GPS-координат программа Tonfotos покажет место съемки более подробно — вплоть до улицы.

По альбомам. Это ручной способ группировки фотоснимков. Альбомы создаются самим пользователем. Их можно в любой момент удалить (фото при этом никуда не денутся) и переименовать. Снимки легко перемещаются между фотоальбомами. Отметим наличие двух не удаляемых альбомов — «Недавние» (сюда помещаются все новые фото) и «Избранное» (сюда можно добавлять снимки из любых других альбомов, пометив их соответствующей меткой).

Функции программы

Помимо просмотра и сортировки фото, Tonfotos обладает и другим вспомогательным функционалом:

Воспроизведение видео. Программа Tonfotos поддерживает различные форматы видео. Функция предпросмотра позволяет ознакомиться с содержимым видеоролика при наведении на него курсора мыши. Видео можно сортировать по альбомам, размещая их, в т.ч., в одном фотоальбоме с фотографиями.

Конвертация изображений. При помощи Tonfotos пользователь может конвертировать свои фотографии в один из 3-х популярных форматов (JPG, PNG или WebP), как поштучно, так и в пакетном режиме. Кроме того, функция конвертации позволяет изменить качество и размер изображений, а также удалить из них метаданные (оригинальные фото при этом остаются неизмененными).

Возможность автоматического импорта фотографий с iPhone (процесс запускается сразу после подключения смартфона к компьютеру через USB-шнур).

Автоматический импорт фотографий и видео из Telegram. После подключения аккаунта Telegram к Tonfotos фото и видео будут импортироваться на компьютер из личных сообщений, а также из чатов и групп. Удобная функция для администраторов Telegram-каналов.

Возможность запуска слайд-шоу в оконном и полноэкранном режиме.

Поддержка всех современных стандартов хранения метаданных. Программа Tonfotos позволяет получить всю техническую информацию, как о видео, так и о фото (геолокация, модель камеры, режим экспозиции и многое другое).

Функция удаления дубликатов позволяет в несколько кликов удалять повторяющиеся фотографии.

Таким образом, Tonfotos — не просто программа для просмотра фотографий и видео, но и мощный и удобный инструмент для организации большого массива медиаконтента на компьютере.