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Tonfotos

Tonfotos

Программа для просмотра и группировки фотографий с функцией распознавания лиц

2,6 (11)
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Актуальная версия 1.16.5
Скачать 140 MB
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История изменений

Версия 1.16.5

  • Добавлена настройка порядка сортировки событий и фотографий внутри событий: сначала новые или сначала старые.

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Оценки программы

2,6

11 оценок Оценок пока нет

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