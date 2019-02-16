Photo Effects Studio — программа для наложения на изображения различных визуальных эффектов. Приложение поддерживает наиболее распространенные форматы изображений, работает во всех версиях ОС Windows (от XP до 10, 32 и 64 бит), обладает простым и понятным интерфейсом, но не поддерживает русского языка.

Возможности Photo Effects Studio

Основная цель использования программы Photo Effects Studio — наложения шаблонных визуальных эффектов на изображения формата JPG, PNG, GIF, BMP, ICO, EMF, WMF и APS. Приложение пределно простое в управлении — пользователь импортирует графический файл в любом из поддерживаемых форматов, выбирает и настраивает нужный фотофильтр, а затем сохраняет результат работы.

В программе Photo Effects Studio предусмотрено 3 категории готовых визуальных эффектов, в каждой из которых содержется множество вариантов настраиваемых фильтров:

Effects. В этой категории представлены разнообразные варианты стандартных визуальных эффектов — цветофильтры, иллюминация, искажения, художественные эффекты. Их можно применять как ко всему изображения в целом, так и только к определенной его части (центр, края, низ, верх и т.д.).

Decoration. В даном разделе пользователь может выбрать и применить к изображению один из декоративных эффектов — кнопка, границы, а также разнообразные варианты простых и художественных рамок. Каждая из отдельных категорий фотоэффектов имеет собственные настраиваемые параметры.

Composition. Программа AMS Photo Effects также может создавать на основе обрабатываемого изображения различные красивые композиции. К фотографии сначала применяется эффект разворота, затем к ней можно применить тени или сияние, а также по-разному оформить освободившееся пространство на заднем фоне: сплошной цвет, градиент либо заставка.

Из дополнительных функций Photo Effects Studio отметим:

Возможность настройки яркости и контрастности изображения.

Возможность изменения цветового баланса по 6 направлениям.

Изменение размера с использованием одного из трех методов ресемплинга.

Возможность обрезки изображения.

Отправка результата обработки фотографий на принтер для распечатки.

Полная версия Photo Effects Studio

Доступная для бесплатного использования версия Photo Effects Studio имеет следующие функциональные ограничения:

Невозможнось отправки изображений на печать.

Невозможность скачивания с официального сайта новых рамок, заставок для оформления фона и фотофильтров.

Невозможность добавления надписей.