Photo Effects Studio — программа для наложения на изображения различных визуальных эффектов. Приложение поддерживает наиболее распространенные форматы изображений, работает во всех версиях ОС Windows (от XP до 10, 32 и 64 бит), обладает простым и понятным интерфейсом, но не поддерживает русского языка.
Возможности Photo Effects Studio
Основная цель использования программы Photo Effects Studio — наложения шаблонных визуальных эффектов на изображения формата JPG, PNG, GIF, BMP, ICO, EMF, WMF и APS. Приложение пределно простое в управлении — пользователь импортирует графический файл в любом из поддерживаемых форматов, выбирает и настраивает нужный фотофильтр, а затем сохраняет результат работы.
В программе Photo Effects Studio предусмотрено 3 категории готовых визуальных эффектов, в каждой из которых содержется множество вариантов настраиваемых фильтров:
- Effects. В этой категории представлены разнообразные варианты стандартных визуальных эффектов — цветофильтры, иллюминация, искажения, художественные эффекты. Их можно применять как ко всему изображения в целом, так и только к определенной его части (центр, края, низ, верх и т.д.).
- Decoration. В даном разделе пользователь может выбрать и применить к изображению один из декоративных эффектов — кнопка, границы, а также разнообразные варианты простых и художественных рамок. Каждая из отдельных категорий фотоэффектов имеет собственные настраиваемые параметры.
- Composition. Программа AMS Photo Effects также может создавать на основе обрабатываемого изображения различные красивые композиции. К фотографии сначала применяется эффект разворота, затем к ней можно применить тени или сияние, а также по-разному оформить освободившееся пространство на заднем фоне: сплошной цвет, градиент либо заставка.
Из дополнительных функций Photo Effects Studio отметим:
- Возможность настройки яркости и контрастности изображения.
- Возможность изменения цветового баланса по 6 направлениям.
- Изменение размера с использованием одного из трех методов ресемплинга.
- Возможность обрезки изображения.
- Отправка результата обработки фотографий на принтер для распечатки.
Полная версия Photo Effects Studio
Доступная для бесплатного использования версия Photo Effects Studio имеет следующие функциональные ограничения:
- Невозможнось отправки изображений на печать.
- Невозможность скачивания с официального сайта новых рамок, заставок для оформления фона и фотофильтров.
Невозможность добавления надписей.