Домашняя Фотостудия — программа для редактирования цифровых изображений с упором на обработку пользовательских фотографий. Приложение создано для работы в Windows XP и выше (поддерживаются системы 32-бит и 64-бит), интерфейс выполнен на русском языке.

Как пользоваться программой "Домашняя Фотостудия"?

Программа Домашняя Фотостудия предоставляет ряд инструментов по улучшению и редактированию фотографий, просмотру слайд-шоу, накладыванию множества различных спецэффектов, созданию ярких коллажей, календарей, открыток и многого другого. Из основных возможностей фоторедактора выделим:

Быстрое преображение изображений

В функциональный набор программы Домашняя Фотостудия включены наиболее востребованные инструменты преображения фотографий как, например:

Автоматическая и ручная коррекция цвета, тона и всех прочих параметров изображений.

Инструменты по устранению дефектов (например, пятна или высыпания на лице, эффект красных глаз) и нежелательных предметов и объектов (попавшие в кадр столбы, провода и т.д.) на фотографиях.

Эти и другие инструменты преображения имеют множество настроек, благодаря которым корректировке поддаются фотографии с любым разрешением и содержанием.

Работа с задним фоном

В редакторе Домашняя Фотостудия также предусмотрены инструменты редактирования заднего фона. Основная их особенность — максимальная простота использования. Пользователь в несколько простых действий сможет отделить объекты на переднем плане, а затем выполнить ряд действий над задним фоном — размыть его, заменить художественной заставкой, оформить градиентом и многое другое.

Наложение спецэффектов и фильтрация изображений

Программа Домашняя Фотостудия предоставляет достаточно широкие возможности по созданию художественных фотографий путем наложения на них различных визуальных эффектов и/или применения фотофильтров. Соответствующие функции позволяют буквально в один клик добавлять к фото сотни уникальных эффектов — свечение, молнии, размытие, снег и многое другое. При необходимости с такой же простотой фотографию можно превратить, например, в мозаику или пазл, рисунок, выполненный масляными красками или акварелью, старинный фотоснимок и т.д.

Стандартные функции фоторедактора

Разработчики Домашняя Фотостудия, конечно же, включили в редактор все стандартные функции по редактированию изображений:

Изменение размера;

Обрезка;

Поворот на градус;

Настройка яркости и контрастности;

Цветокоррекция;

Настройка резкости и другие.

Все эти инструменты позволят быстро придать фотографии нужные характеристики, к примеру, для выкладывания в соцсети.

Оформление фотографий

При помощи соответствующих инструментов в программе Домашняя Фотостудия пользователь сможет придать фотографии уникальное оформление. Для этого в редакторе предусмотрена возможность добавления стилизованных надписей, десятков вариантов рамок, масок и виньеток, множество готовых шаблонов для создания открыток и календарей — их можно будет распечатать на фотобумаге, а затем подарить родным, близким, коллегам.

Фоторедактор Домашняя Фотостудия является условно-бесплатным программным обеспечением с резко ограниченным функционалом в ознакомительной версии.