Affinity Photo — программа для создания и редактирования растровых изображений с упором на обработку профессиональных фотографий, включая «сырые» графические файлы формата RAW. Это платное программное обеспечение, которое можно использовать бесплатно в ознакомительных целях в течение 90 дней.

Запуск Affinity Photo возможен только в 64-разрядных Windows 7, 8.1 и 10 (номер сборки 1607 или выше). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Affinity Photo?

Графический редактор Affinity Photo предназначен для профессиональных фотографов и художников, нуждающихся в эффективном инструменте для редактирования сжатых и несжатых (RAW) изображений, цифровой живописи, создания панорам, пакетной обработки файлов, работы с изображениями с охватом 360 градусов и других целей.

Функции Affinity Photo

Фоторедактор Affinity Photo отвечает всем современным требованиям к созданию и редактирования растровых изображений. Среди основных возможностей и особенностей редактора отметим:

Широкие возможности ретуширования

Affinity Photo предоставляет пользователю полный набор инструментов и вспомогательных функций, как для быстрой коррекции изображений, так и детального их ретуширования:

Осветление и затенение, выжигание, клонирование, наложение заплаток, удаление пятен и др.

Инструменты пластической деформации (операции проводятся в отдельном рабочем пространстве).

Инструмент удаления лишних/нежелательных объектов.

Специализированный инструмент сглаживания и ретуширования кожи и другие.

Слои динамических фильтров

Рабочее пространство Affinity Photo выполнено таким образом, что пользователь может создавать неразрушаемые слои динамических фильтров, к каждому из которых можно применять разнообразные графические эффекты и фильтры (размытие, коррекция перспективы и т.п.), а затем в любой момент редактировать и перемещать их, тонко регулировать параметры и выполнять иные операции на ними.

Обработка RAW-изображений

Касательно обработки в Affinity Photo несжатых RAW-изображений отметим:

Обеспечение плавной цветопередачи 16-битных RAW-изображений.

Функция коррекции искажений объектива.

Корректировка экспозиции, баланса белого и прочих визуальных параметров.

Режим просмотра гистограмм, ярких и темных областей фотографий.

Функции удаления «битых» пикселей и ослабления шума.

Полный доступ к информации EXIF, редактирование метаданных и импорт XMP-файлов.

Профессиональный композитинг

Доступные в библиотеке Affinity Photo динамические фильтры, корректировки и эффекты можно группировать, маскировать, обрезать и комбинировать (накладывать друг на друга), что, в купе с поддержкой неограниченного количества слоев, позволяет пользователям создавать композиции изображений любой степени сложности. В помощь — разнообразные векторные инструменты и функции для создания и тонкой обработки текстов.

Мазки и кисти

Для художников в Affinity Photo предусмотрена большая коллекция художественных кистей, а также возможность создания собственных динамических кистей, в т.ч. из выделенной области изображения. Кисти также можно комбинировать для нанесения мазков. Возможен импорт кистей из файлов формата ABR. Обеспечена полная поддержка графических планшетов.

Создание панорам

Специально предусмотренные в Affinity Photo инструменты позволяют создавать панорамные изображения, объединяя их как полностью в ручном, так и автоматическом режиме, для чего задействуется передовой алгоритм их объединения и выравнивания.

Высокоточные выделения

В редакторе Affinity Photo предусмотрены различные инструменты выделения, как «Волшебная палочка», «Выделение кистью», «Лассо» и «Перо». Но особенность не только в их наличии, а еще и в том, что в приложении присутствует специальная функция, позволяющая уточнить выделения. Независимо от целей использования выделения — простое вырезание объектов или создание масок — данная функция упрощает эту процедуру и обеспечивает высокой точностью.

Поддержка HDR

Благодаря внедрению фирменного алгоритма HDR, фоторедактор Affinity Photo обеспечивает пользователя инструментами для создания фотореалистичных изображений и полного раскрытия динамических диапазонов сцен. В помощь также — функции управления тональной компрессией, выравнивания и коррекции перспектив, совмещения неограниченного числа исходных изображений для получения максимально высококачественного результата.

Совмещение фокуса

Специально для макрофотографий в Affinity Photo предусмотрена функция «Совмещение фокуса», позволяющая из исходных фотографий, отснятых с разными фокусными расстояниями, получать высокодетализированные изображения. Делается это путем автоматического выравнивания и выявления наилучших областей в каждой добавленной фотографии.

Немного больше, чем фоторедактор

По словам разработчиков, Affinity Photo является единственным в своем роде инструментом, обеспечивающим сквозным 32-битным рабочим процессом при обработке не только HDR-изображений, но и при визуализации и создании текстур для 3D-моделей. Редактором поддерживаются форматы изображений Radiance HDR и OpenEXR. Возможен импорт файлов конфигурации OpenColorIO.