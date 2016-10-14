Affinity Photo — программа для создания и редактирования растровых изображений с упором на обработку профессиональных фотографий, включая «сырые» графические файлы формата RAW. Это платное программное обеспечение, которое можно использовать бесплатно в ознакомительных целях в течение 90 дней.
Запуск Affinity Photo возможен только в 64-разрядных Windows 7, 8.1 и 10 (номер сборки 1607 или выше). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа Affinity Photo?
Графический редактор Affinity Photo предназначен для профессиональных фотографов и художников, нуждающихся в эффективном инструменте для редактирования сжатых и несжатых (RAW) изображений, цифровой живописи, создания панорам, пакетной обработки файлов, работы с изображениями с охватом 360 градусов и других целей.
Функции Affinity Photo
Фоторедактор Affinity Photo отвечает всем современным требованиям к созданию и редактирования растровых изображений. Среди основных возможностей и особенностей редактора отметим:
Широкие возможности ретуширования
Affinity Photo предоставляет пользователю полный набор инструментов и вспомогательных функций, как для быстрой коррекции изображений, так и детального их ретуширования:
- Осветление и затенение, выжигание, клонирование, наложение заплаток, удаление пятен и др.
- Инструменты пластической деформации (операции проводятся в отдельном рабочем пространстве).
- Инструмент удаления лишних/нежелательных объектов.
- Специализированный инструмент сглаживания и ретуширования кожи и другие.
Слои динамических фильтров
Рабочее пространство Affinity Photo выполнено таким образом, что пользователь может создавать неразрушаемые слои динамических фильтров, к каждому из которых можно применять разнообразные графические эффекты и фильтры (размытие, коррекция перспективы и т.п.), а затем в любой момент редактировать и перемещать их, тонко регулировать параметры и выполнять иные операции на ними.
Обработка RAW-изображений
Касательно обработки в Affinity Photo несжатых RAW-изображений отметим:
- Обеспечение плавной цветопередачи 16-битных RAW-изображений.
- Функция коррекции искажений объектива.
- Корректировка экспозиции, баланса белого и прочих визуальных параметров.
- Режим просмотра гистограмм, ярких и темных областей фотографий.
- Функции удаления «битых» пикселей и ослабления шума.
- Полный доступ к информации EXIF, редактирование метаданных и импорт XMP-файлов.
Профессиональный композитинг
Доступные в библиотеке Affinity Photo динамические фильтры, корректировки и эффекты можно группировать, маскировать, обрезать и комбинировать (накладывать друг на друга), что, в купе с поддержкой неограниченного количества слоев, позволяет пользователям создавать композиции изображений любой степени сложности. В помощь — разнообразные векторные инструменты и функции для создания и тонкой обработки текстов.
Мазки и кисти
Для художников в Affinity Photo предусмотрена большая коллекция художественных кистей, а также возможность создания собственных динамических кистей, в т.ч. из выделенной области изображения. Кисти также можно комбинировать для нанесения мазков. Возможен импорт кистей из файлов формата ABR. Обеспечена полная поддержка графических планшетов.
Создание панорам
Специально предусмотренные в Affinity Photo инструменты позволяют создавать панорамные изображения, объединяя их как полностью в ручном, так и автоматическом режиме, для чего задействуется передовой алгоритм их объединения и выравнивания.
Высокоточные выделения
В редакторе Affinity Photo предусмотрены различные инструменты выделения, как «Волшебная палочка», «Выделение кистью», «Лассо» и «Перо». Но особенность не только в их наличии, а еще и в том, что в приложении присутствует специальная функция, позволяющая уточнить выделения. Независимо от целей использования выделения — простое вырезание объектов или создание масок — данная функция упрощает эту процедуру и обеспечивает высокой точностью.
Поддержка HDR
Благодаря внедрению фирменного алгоритма HDR, фоторедактор Affinity Photo обеспечивает пользователя инструментами для создания фотореалистичных изображений и полного раскрытия динамических диапазонов сцен. В помощь также — функции управления тональной компрессией, выравнивания и коррекции перспектив, совмещения неограниченного числа исходных изображений для получения максимально высококачественного результата.
Совмещение фокуса
Специально для макрофотографий в Affinity Photo предусмотрена функция «Совмещение фокуса», позволяющая из исходных фотографий, отснятых с разными фокусными расстояниями, получать высокодетализированные изображения. Делается это путем автоматического выравнивания и выявления наилучших областей в каждой добавленной фотографии.
Немного больше, чем фоторедактор
По словам разработчиков, Affinity Photo является единственным в своем роде инструментом, обеспечивающим сквозным 32-битным рабочим процессом при обработке не только HDR-изображений, но и при визуализации и создании текстур для 3D-моделей. Редактором поддерживаются форматы изображений Radiance HDR и OpenEXR. Возможен импорт файлов конфигурации OpenColorIO.