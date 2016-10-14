SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Affinity Photo

Affinity Photo

Программа для создания и редактирования растровых сжатых и несжатых изображений

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.9.2
Скачать 528 MB
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История изменений

Версия 1.9.2

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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