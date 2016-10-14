CyberLink PhotoDirector – программа для профессиональной обработки изображений разного формата, включая RAW. Простой интерфейс позволяет поэтапно внести изменения в фотографию и при необходимости отменить любое действие.

Основные функции программы разделены на подгруппы:

Adjustment . Включает функции изменения яркости, контрастности, цветовой коррекции, шумоподавления. Также можно выполнить ретуширование и устранить эффект красных глаз, нанести водяные знаки, исправить ISO.

. Включает функции изменения яркости, контрастности, цветовой коррекции, шумоподавления. Также можно выполнить ретуширование и устранить эффект красных глаз, нанести водяные знаки, исправить ISO. Library . В состав входят средства работы с библиотеками изображений. Можно создать личный профиль настроек.

. В состав входят средства работы с библиотеками изображений. Можно создать личный профиль настроек. Slideshow. Функции для создания слайд-шоу высоких разрешений (до 1080р) из фотографий и изображений.

Также программа позволяет опубликовать фотографии и готовые слайд-шоу в интернете: социальных сетях и YouTube. Есть функция печати готовых проектов.