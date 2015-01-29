В данном списке представлены программы для замены Affinity Photo. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Affinity Photo, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Affinity Photo.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Affinity Photo, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Affinity Photo. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Affinity Photo, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 1.6.0.0
Программа для редактирования изображений и восстановления старых фотографий
Версия 3.5.381
Программа для быстрого редактирования фотографий
Версия 5.7
Бесплатный редактор фотографий в формате RAW
Версия 6.0
Мощный фоторедактор
Версия 5.0
Профессиональная программа для редактирования фотографий