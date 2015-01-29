SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Affinity Photo

В данном списке представлены программы для замены Affinity Photo. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Affinity Photo, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Movavi Picverse
Movavi Picverse

Версия 1.6.0.0

Программа для редактирования изображений и восстановления старых фотографий

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop Express
Adobe Photoshop Express

Версия 3.5.381

Программа для быстрого редактирования фотографий

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RawTherapee
RawTherapee

Версия 5.7

Бесплатный редактор фотографий в формате RAW

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
CyberLink PhotoDirector
CyberLink PhotoDirector

Версия 6.0

Мощный фоторедактор

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Adobe Photoshop Lightroom
Adobe Photoshop Lightroom

Версия 5.0

Профессиональная программа для редактирования фотографий

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