SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Adobe Animate

В данном списке представлены программы для замены Adobe Animate. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Animate, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

OpenToonz
OpenToonz

Версия 1.8

Программа для работы с 2D-анимацией

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
Pencil2D Animation
Pencil2D Animation

Версия 0.7.2

Программа для создания 2D-анимации

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (15)
Synfig Studio
Synfig Studio

Версия 1.2.2

Программа для создания и редактирования векторной 2D-графики

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)