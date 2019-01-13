Adobe Animate CC (ранее — Adobe Flash Professional) — программа для создания анимации с последующим ее использованием в мультипликации (видео), компьютерных приложениях и играх (настольные и браузерные игры), веб-дизайне (анимированный веб-контент) и т.д. Adobe Animate CC позволяет использовать в анимации растровую и векторную графику, аудио и видео, прочий мультимедийный контент.

Для разработки интерактивной анимации любых типов (игры, приложения, требующие вычислений, и т.д.) предусмотрена возможность использования скриптов, написанных на языке программирования ActionScript (написание скриптов осуществляется во встроенном редакторе), подключения внешних XML-файлов и др.

Программа Adobe Animate CC подходит для компьютеров под управлением Windows 7 SP1 и Windows 10 версии (сборки) 1703. Предусмотрен перевод интерфейса на русский язык.

Зачем нужен Adobe Animate CC?

Adobe Animate CC — программный продукт, созданный, в первую очередь, для профессиональных аниматоров. В программе предусмотрено большое количество инструментов, как для рисования графических объектов, так и их анимации с использованием разнообразных приемов. А благодаря поддержке ActionScript, анимацию можно сделать управляемой, благодаря чему Adobe Animate CC широко применяется в разработке компьютерных игр.

Анимация и интерактивность. В создании анимированных и интерактивных объектов Adobe Animate CC предоставляет следующие возможности:

Поддержка VR 360 (виртуальная реальность «360») и VR Panorama (виртуальная реальность «Панорама»), что позволяет преобразовывать 2D-анимацию в сферический панорамный контент, а затем накладывать поверх связанные с ним интерактивные объекты.

Поддержка анимации форм: векторная форма, привязанная к кадру, постепенно преобразовывается в другую форму в следующем указанном кадре.

Анимирование с использованием анимации движения.

Импорт и экспорт анимации в/из XML-файлов.

Возможность создания собственных компонентов для HTML5 Canvas и многое другое.

Рабочий процесс. В Adobe Animate CC предусмотрены все необходимые удобства для работы:

Многослойная обработка графики.

Управление инструментами и вызов функций горячими клавишами.

Работа с несколькими временными шкалами одновременно.

Создание, импорт и экспорт шаблонов.

Возможность создания собственных малярных кистей.

Подключение к проекту внешних библиотек кистей, цветов и цветовых схем, графики и векторных кистей из Creative Cloud Libraries, созданных другими пользователями или в других приложениях Adobe, в частности — Photoshop, Illustrator, Capture.

Возможность использования шрифтов Google и веб-шрифтов в HTML5 Canvas.

Тонкая настройка инструментов, функций, интерфейса и т.д.

Работа с мультимедиа и видео. В плане работы с мультимедиа-контентом Adobe Animate CC обладает следующими возможностями:

Различные инструменты преобразования графических объектов, текстовых блоков и экземпляров: свободная трансформация, отслеживание точек трансформации, искажение, масштабирование, поворот/наклон, скульптурное моделирование, деформация ресурса и многие другие.

Моделирование движения камеры (имитация настоящей камеры) в анимации: панорамирование, наезд на объект, выезд из кадра, поворот, изменение фокуса и другие приемы работы с камерой.

Внедрение видео в анимацию с различными вариантами импорта (например, внедрение во временную шкалу), а также экспорт видеофайлов на локальный компьютер, веб-сервер или в его вещание в сеть.

Импорт различных форматов аудио и множество инструментов его внедрения в анимацию.

Создание и экспорт масштабируемой векторной графики (файлы формата SVG).

И все это — далеко не полный список возможностей Adobe Animate CC.

Цена программы Adobe Animate CC

Как и в случае с другими продуктами Adobe, входящими в набор Creative Cloud, для использования программы Adobe Animate CC требуется оформить подписку с ежемесячной оплатой. На момент написания обзора имелась возможность выбора подписки по следующим тарифным планам: