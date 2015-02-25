SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Wireshark

В данном списке представлены программы для замены Wireshark. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Wireshark, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

GlassWire
GlassWire

Версия 3.11.1164

Программа для мониторинга трафика с функциями фаервола

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Fiddler
Fiddler

Версия 6.0.20262.10021

Программа для анализа сетевого трафика

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (13)
NetCat
NetCat

Версия 5.3

Система управления сайтами и порталами

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)