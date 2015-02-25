NetCat — программа для управления сайтами (cms). Утилита удобна тем, что не требует от пользователя профессиональной подготовки. Используя Net Cat, вы можете создавать, добавлять и редактировать любой контент на сайте.

Система NetCat построена из универсальных блоков, что создает широкие возможности для управления сайтами совершенно разной направленности. Достаточно выбрать нужный набор модулей, чтобы иметь возможность работать с рекламой, статистикой или любыми другими блоками.

Базовой редакции NeCat вполне хватает, чтобы содержать простой сайт-визитку. Для более сложных сайтов лучше приобрести редакцию выше. Число сайтов может быть не ограничено. Система заботится о безопасности данных, устанавливая мощные защиты против вирусов и взломов. Программа NetCat на русском языке совместима с Windows.