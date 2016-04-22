SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Charles

В данном списке представлены программы для замены Charles. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Charles, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Fiddler
Fiddler

Версия 6.0.20262.10021

Программа для анализа сетевого трафика

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (13)
NetLimiter
NetLimiter

Версия 4.0.53.0

Программа для мониторинга и контроля сетевого трафика

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Traffic Inspector

Версия 3.0.2.903

Организация и контроль доступа в Интернет.

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (12)