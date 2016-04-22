Charles - удобный и простой в использовании прокси-сервер. Он предназначен для того, чтобы предоставлять доступ в интернет всем компьютерам одной локальной сети. С помощью Charles можно отслеживать объем потребляемого трафика, запросы, ответы и важную информацию, касающуюся соединения с интернетом.
Основные функции Charles
- просмотр SSL-запросов и в виде простого текста;
- редактирование запросов для тестирования различных входов
- повторные запросы для проверки изменений;
- регулировка полосы пропускания для имитации низкой скорости соединения Интернета;
- проверка HTML, CSS и RSS/Atom ответов с помощью W3C валидатора;
- просмотр XML- и JSON-запросов в удобном виде дерева или текста;
- просмотр содержимого Flash Remoting/Flex Remoting сообщений;
- точки останова для перехвата и редактирования запросов или ответов;
- просмотр содержимого Flash Remoting/Flex Remoting сообщений.