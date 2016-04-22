Charles - удобный и простой в использовании прокси-сервер. Он предназначен для того, чтобы предоставлять доступ в интернет всем компьютерам одной локальной сети. С помощью Charles можно отслеживать объем потребляемого трафика, запросы, ответы и важную информацию, касающуюся соединения с интернетом.

Основные функции Charles