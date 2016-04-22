Traffic Inspector – программа для контроля и организации доступа в Интернет. Она не требуется дорогого оборудования, ведет точную статистику и обеспечивает достаточную защиту сети (предусмотрен межсетевой экран и встроен антивирус).

С Трафик Инспектора можно создавать гибкие тарифные планы и распределять загрузку. Осуществляется существенная экономия трафика – можно назначить блокировку различных сайтов или определенного контента (для этого составляются правила по группам и категориям). В Traffic Inspector встроено управление скоростью доступа и учитывается весь трафик.

Команда Softsalad рекомендует скачать Traffic Inspector российского разработчика для контроля доступа в интернет для небольших и крупных компаний. Программа поддерживает безлимитное количество учетных записей или небольшое количество подключеий (от 5). Это регулируется выбранной лицензией.