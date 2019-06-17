Безлимитные облачные хранилища — лучшие сервисы

Большинство облачных хранилищ не предлагают безлимитных тарифных планов в том виде, в котором мы привыкли понимать термин "безлимит" (Unlimited). Это понятие значит, что есть возможность загружать файлы в облако, не заботясь о том, что когда-то закончится приобретенное дисковое пространство. Под "безлимитом на все" следует понимать традиционный "анлим" — никаких ограничений по объему хранимых в облаке файлов.

Dropbox Один из наиболее известных в мире облачных сервисов — Dropbox — предлагает своим клиентам приобретение тарифного плана "Advanced" с неограниченным объемом дискового пространства. В описании тарифа на официальном сайте так и сказано — "Столько места, сколько необходимо". Однако данный тарифный план предназначен, в первую очередь, для корпоративных клиентов. Его стоимость на момент написания обзора составляла $25 в месяц (или $20 в месяц при оплате за год вперед) за одного пользователя облачного хранилища, а минимум их должно быть 3 (даже если фактически пользователь будет всего 1). Т.е. за удовольствие придется ежемесячно перечислять компании $75 в месяц или разово заплатить $720 за год вперед по предоставляемой скидке. Есть у Dropbox еще один безлимитный тариф — "Enterprise". Но его цена на сайте не уточняется, т.к. тарифный план настраивается индивидуально под каждого клиента. Здесь можно поближе ознакомиться с тарифами Dropbox: https://www.dropbox.com/plans?trigger=homepagefoot .

Mega Облачное хранилище Mega получило широкую известность за счет возможности шифрования хранимых в облаке файлов, а также за счет предоставления всем новым пользователям "рекордных" 50-ти бесплатных гигабайт дискового пространства. Как и в случае с Dropbox, облачный сервис Mega имеет специальные тарифные планы для корпоративных клиентов, а точнее только один — "Mega для бизнеса" с неограниченным объемом дискового пространства. Цены безлимитного тарифного плана у Mega более демократичные. На момент написания обзора тариф "Mega для бизнеса" стоил 10 евро за пользователя. Аналогично Dropbox пользователей должно быть минимум 3, т.е. по факту цены на тарифный план начинаются от 30 евро в месяц. Подробнее о бизнес-тарифе Mega тут: https://mega.nz/business .

Box В облачном сервисе Box большинство тарифных планов предусматривает неограниченное дисковое пространство, но на официальном сайте расценки представлены только для двух из них (остальные настраиваются индивидуально): Тариф "Business": 13,5 евро в месяц за каждого пользователя (минимум 3). И тариф "Business Plus": 22,5 евро в месяц за каждого пользователя (минимум 3). Здесь сразу возникает вопрос, почему такая разница в цене, хотя в обоих тарифах дисковое пространство не ограничено. Разница в том, что план "Business Plus" предусматривает расширенную панель администратора для управления правами пользователей, организации хранящихся файлов и т.д. Подробнее о безлимитных тарифах Box тут: https://www.box.com/pricing/business .

OpenDrive OpenDrive один из немногих облачных сервисов, у которых имеются безлимитные тарифные планы для рядовых (т.е. не корпоративных) пользователей. В данном случае он всего один — "Personal Unlimited". Обладателем безлимитного дискового пространства можно стать за 9,95$ месяц или за 99$ при оплате за год вперед. При этом сервис предоставляет возможность использования хранилища двум пользователям (за дополнительный один или более аккаунтов придется доплатить). Кроме того, сервис OpenDrive предлагает безлимитные тарифные планы и для бизнес-клиентов. Всего их два: "Business Unlimited". 29,95$ в месяц или 299$ в год. "Reseller Unlimited". 59,95$ в месяц или 599$ в год. Как и в случае с Box, причина разницы в цене — расширенный функционал личного кабинета. Стоит отметить, что OpenDrive не ставит ограничение на минимальное количество пользователей (т.е. может быть и 1). Еще одно преимущество сервиса — стоимость ежемесячной оплаты по бизнес-тарифам за каждого дополнительного пользователя увеличивается примерно на 5$, а не в два раза, как это наблюдается у других рассмотренных выше облачных хранилищ. Все тарифные планы OpenDrive можно изучить по этой ссылке: https://www.opendrive.com/pricing .

Облачные хранилища с безлимитом на определенные типы данных Все описанные выше облачные сервисы предлагают услуги по хранению безграничного объема любых типов файлов. Но мы также хотели обратить ваше внимание на существование облачных хранилищ, в которых пользователям предоставляется возможность хранения некоторых типов файлов без ограничений. Как правило – это фотографии и видео.

Яндекс.Диск Отечественный облачный сервис предлагает пользователям мобильных приложений "Яндекс.Диск" для систем Android и iOS возможность безлимитного хранения в облаке фотографий и видеозаписей, сделанных на смартфон, планшет т.д. Еще одна хорошая новость – эта услуга абсолютно бесплатна, независимо от того, было ли приобретено дополнительное место в хранилище или нет. Чтобы воспользоваться ей, достаточно установить вышеупомянутое приложение на свой телефон, а затем включить в нем (в настройках) функцию автосохранения отснятых фото и видео в облачном хранилище. Сохраненные фотографии и видеоролики можно просматривать, копировать, делиться с друзьями, удалять и редактировать через мобильное приложение и веб-интерфейс. Но не следует перемещать фотографии и видеозаписи в любую другую папку в хранилище, т.к. это приведет к заполнению дискового пространства. Подробнее о безлимите для фото и видео от Яндекс.Диска можно почитать здесь: https://yandex.ru/blog/disk/bezlimit-dlya-foto-i-video-s-telefona

Google Drive (Google Диск) Как и в случае с Яндекс, Google предоставляет пользователям возможность хранения фотографий и видеозаписей с телефона в своем облачном хранилище без ограничений по объему загружаемых данных. Владельцы мобильных устройств под управлением Android могут воспользоваться данной возможностью, просто открыв приложение "Google Фото" (установлено по умолчанию на всех Android-девайсах) и включив в нем функцию автозагрузки и синхронизации фотографий и видеозаписей. Воспользоваться сервисом от Google могут и пользователи устройств под управлением iOS, для чего достаточно скачать вышеупомянутое приложение из App Store. Отметим, что в Google Drive имеются некоторые ограничения по качеству сохраняемых фотографий и видеозаписей. Загружаемые с телефона фото видео не будут занимать место в облачном хранилище только в случае, если их разрешение не превышает 16 Мп и 1080p, соответственно. Подробнее о сервиса от Google: https://www.google.com/intl/ru/photos/about