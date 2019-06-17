Лучшие облачные хранилища — программы и сервисы

В настоящее время облачные хранилища пользуются большой популярностью, т.к. они позволяют освободить дисковое пространство на компьютере или телефоне путем переноса файлов на удаленный сервер, обеспечивают возможностью делиться ими с друзьями и организовывать совместный доступ к документам.

Рассмотрим 10 наиболее популярных облачных хранилищ, сравним бесплатный объем выделяемого дискового пространства, стоимость приобретения дополнительного объема и функциональные возможности, включая функционал программ-клиентов для ПК.

Dropbox Сервис Dropbox — одно из самых популярных в мире облачных хранилищ данных. Новым пользователям бесплатно выделяется всего 2 ГБ дискового пространства, который можно увеличить до 16 ГБ, отправив реферальную ссылку для регистрации своим друзьям. Веб-интерфейс Dropbox максимально прост в использовании и имеет поддержку русского языка: В основном разделе "Мои файлы" отображаются все добавленные в облако файлы и папки. Здесь же можно создать папку с общим доступом, отправив приглашение на совместное использование (изменение или только просмотр) на адрес электронной почты: С недавних пор появилась интересная функция "Запрос файла". С ее помощью можно создать запрос на поиск тех или иных файлов, затем разослать его на почтовые ящики других пользователей, которые, в свою очередь, смогут добавить в созданную автоматически папку требуемые файлы. Также в Dropbox предусмотрены встроенные веб-приложения для открытия и редактирования в браузере различных типов файлов, загруженных в хранилище — офисные документы, PDF, изображения и т.д. Пользователи Dropbox могут загружать, скачивать и синхронизировать файлы с облаком при помощи десктоптных и мобильных приложений. Программа для Windows интегрируется в "Проводник" и выглядит как обычная папка на жестком диске: Работа с папкой Dropbox ничем не отличается от работы с любой другой папкой. При необходимости пользователь может настроить клиент под свои требования: Переместить общую папку и перенастроить параметры синхронизации ее с облаком. Настроить прокси-сервер для соединения с облаком. Добавить устройства (телефон, например) для мгновенного импорта с них фото и видео в облачное хранилище и т.д.

Цена и тарифы Dropbox На момент написания статьи в сервисе Dropbox действовало 4 тарифных плана: "Plus". 11,99$ (или 9,99$ при оплате за год) в месяц за 2 дополнительных терабайта.

"Professional". 19, 99$ (или 16,58$ при оплате за год) в месяц за 3 терабайта.

Бизнес-тариф "Standard". 15$ (или 12,5$ при оплате за год) в месяц за каждого пользователя (сотрудника компании, имеющего доступ к хранилищу).

Безлимитный бизнес-тариф "Advanced". 25$ (или 20$ при оплате за год) в месяц за каждого пользователя. Тарифный план не имеет ограничений по объему дискового пространства и дополнительным функциональным возможностям. Подробнее о тарифах Dropbox — https://www.dropbox.com/plans?trigger=homepagefoot.

Google Диск (Google Drive) Облачное хранилище от известной поисковой системы доступно всем владельцам учетных записей Google. Если у пользователя есть аккаунт на YouTube или Android-смартфоне, автоматически есть возможность использовать и облако. Google достаточно щедр в плане предоставления бесплатного дискового пространства — целых 15 ГБ. Веб-интерфейс Google Диска имеет удобное исполнение, поддерживает русский язык и технологию Drag-and-Drop (возможность добавления файлов путем их перетаскивания мышью в браузер). Стоит отметить широкий ассортимент веб-функций облачного хранилища от Google, куда относятся: Создание и редактирование разнообразных веб/печатных форм (анкеты, опросники, резюме, бланки и т.д.), презентаций, текстовых и табличных документов, изображений, шаблонов веб-сайтов и множество других электронных объектов. Возможность быстрого подключения к Диску дополнительных веб-приложений, которых насчитывается несколько десятков (или больше). Просмотр, создание, редактирование (включая совместное с другими пользователями) тех или иные типов документов, или просто выполнение каких-либо конкретных задач (построение графиков, конвертирование медиа, рисование и т.д.) прямо в браузере. Есть у Google Диска и программа-клиент под Windows и другие платформы. Сразу после авторизации в ней пользователю будет предложено синхронизировать с облаком данные на компьютере в выбранных папках. После синхронизации файлы помещаются в специальную папку на жестком диске, т.е. программа интегрируется в "Проводник" Windows. Теперь все помещаемые/удаляемые файлы в этой папке будут автоматически помещаться/удаляться и с облака (если, конечно, не отключить функцию резервного копирования). После установки программы в веб-интерфейсе Google Диска отобразится список связанных с облаком устройств (компьютер, телефон и т.д.) и все синхронизированные с ними файлы и папки, которыми можно будет управлять из любой точки планеты. А если пользователь использует на своем мобильном устройстве приложение "Google Фото", то при включении соответствующей функции все отснятые фотографии и видео будут автоматически размещаться в облаке.

Цена и тарифы Doogle Drive Цены у Google довольно демократичные: Дополнительные 100 ГБ можно получить всего 139 рублей в месяц или 1390 рублей в год.

200 ГБ — 219 руб. в месяц/2190 руб. в год.

2 ТБ — 699 руб. в месяц/6990 руб. в год.

10 ТБ — 6990 руб. в месяц.

20 ТБ — 13 990 руб. в месяц.

30 ТБ — 20 990 руб. в месяц. При покупке любого тарифного плана становятся доступными разнообразные бонусы в Google Play, скидки в других сервисах и многие друге привилегии перед "пользователями-бюджетниками". Подробности о тарифных планах Google Drive тут: https://one.google.com/about (в нижней части страницы).

Яндекс.Диск Прямой отечественный конкурент Google Диска, но с гораздо меньшими функциональными возможностями. Объем бесплатного пространства в облаке — 10 ГБ — выделяется навсегда сразу после создания почтового ящика Yandex. Ровно через год (если акцию не отменят) начисляется еще 9 несгораемых ГБ. Кроме того, Яндекс постоянно устраивает промо-акции, участие в которых позволит временно или постоянно увеличить бесплатный объем дискового пространства. Веб-интерфейс Яндекс.Диска также поддерживает функцию перетаскивания файлов Drag-and-Drop, есть возможность открытия общего доступа к файлам и их скачивания всеми пользователями интернета по предоставленной владельцем ссылке. Максимальный размер загружаемых через веб-интерфейс файлов не должен превышать 10 ГБ. Прямо в браузере сервис предлагает воспользоваться веб-версиями офисных программ — Word, Excel и PowerPoint. Разработчики Яндекс.Диска предусмотрели возможность синхронизации файлов между компьютером и облаком, для чего была написана соответствующая программа. Как и в предыдущих случаях, она встраивается в "Проводник" Windows. Здесь имеется один важный момент. Отображаемые в папке "Яндекс.Диск" файлы не скачиваются на компьютер автоматически, а лишь по требованию пользователя или при их открытии (запуске). При необходимости через программу Яндекс.Диск можно изменить те или иные настройки: Сменить расположение папок. Автоматизировать создание и сохранение в облаке скриншотов. Настроить работу с облаком через прокси-сервер. \ И другое. Следует отметить, что для пользователей мобильного приложения Яндекс.Диск выделяет неограниченное пространство под хранение видео и фото, сделанные на устройстве. Причем эта услуга бесплатная.

Цены и тарифы Яндекс.Диск На данный момент пользователям сервиса Яндекс.Диск доступно два тарифных плана: Дополнительные 100 ГБ за 99 руб. в месяц (или 83 руб. при оплате за год).

И дополнительный 1 ТБ за 300 руб. в месяц (или 250 руб. при оплате за год). Покупка дополнительного пространства также дает некоторые преимущества перед обычными пользователями. Сайт облака Яндекс.Диск: https://disk.yandex.ru/ .

Mega Разработчики Mega позиционируют свой сервис как одно из самых безопасных в мире облачных хранилищ со сквозным шифрованием данных. При загрузке файла в облако в браузере выполняется специальный JavaScript код, шифрующий данные с использованием алгоритма AES. То же самое происходит и при использовании десктопных и мобильных приложений. При скачивании зашифрованных файлов пользователю потребуется специальный ключ расшифровки (пароль), который можно получить только у владельца скачиваемых данных. Впрочем, всего этого можно не делать, если отключить соответствующую функцию в настройках личного кабинета. Хранилище Mega, наверное, самое щедрое в плане предоставления бесплатного дискового пространства. 50 ГБ для любого нового пользователя — довольно большая цифра. Однако существует ограничение по объему загружаемых/скачиваемых данных с одного IP-адреса — не более 4 ГБ в течение 6 часов. Причем это правило распространяется даже для тех пользователей, которые просто решили скачать какой-нибудь материал по предоставленной на Mega ссылке. Для доступа в облачное хранилище Mega предусмотрен веб-интерфейс, десктопные программы под Windows и другие операционные системы, мобильные приложения и даже расширения для Firefox и Chrome. Веб-интерфейс хранилища очень простой, есть поддержка русского языка и функции Drag-and-Drop. Состоит он всего из 6 вкладок, вот самые необходимые: Список папок и файлов История загрузок Список объектов, к которым открыт общий доступ Более продвинутые пользователи смогут тонко настроить работу с облачным хранилищем: Каких-либо встроенных веб-программ для создания, редактирования или просмотра текстовых файлов, изображений, мультимедиа и т.д. не предусмотрено. Однако имеется встроенный чат, в который можно приглашать других пользователей системы (осмелимся предположить, что общение между пользователями также происходит по зашифрованному каналу): Клиент облачного хранилища под Windows прост в использовании. При клике по пустой области окна открывается дополнительное окно, в котором останется выделить нужные папки/файлы для их последующей загрузки на сервер: Помимо приема и передачи файлов, программа-клиент также имеет функцию трансляции мультимедиа в браузер напрямую из хранилища (причем для этого можно использовать общедоступную ссылку, полученную от любого другого пользователя сервиса Mega). Доступная и функция синхронизации файлов между компьютером и хранилищем, которая настраивается в окне настроек клиента: Предусмотрена возможность работы с облаком через прокси: Имеются и другие полезные функции, например — автоматическое удаление старых файлов:

Тарифные планы облачного хранилища MEGA Облачный сервис Mega имеет следующие тарифные планы: "PRO LITE": дополнительные 200 ГБ за 4,99 евро в месяц.

"PRO I": 1 ТБ — 9,99 евро в месяц.

"PRO II": 4 ТБ — 9,99 евро в месяц

"PRO III": 8 ТБ — 29,99 евро в месяц. Отдельно отметим тариф "Mega для бизнеса" с безлимитным дисковым пространством. Стоимость услуги — 10 евро за каждого пользователя облачного хранилища, минимум их должно быть — 3, т.е. цены начинаются от 30 евро в месяц. Подробнее о тарифах Mega: https://mega.nz/pro .

Облако Mail.Ru Облачное хранилище от Mail.Ru практически идентично по функционалу сервису от Яндекс. Новые пользователи автоматически получают 8 бесплатных ГБ дискового пространства. Время от времени Mail.Ru также устраивают всевозможные промо-акции, позволяющие получить еще некоторое количество бесплатного дискового пространства или скидки на приобретение платных объемов. Веб-интерфейс облака Mail.Ru классический — одна единственная корневая папка, в которой можно создавать множество других папок: Из встроенных веб-приложений: Онлайн-версии Word, Excel и PowerPoint.

Средства просмотра изображений и видео. Имеется возможность открытия доступа к папке целиком для просмотра или редактирования хранящихся в ней файлов (доступ можно открыть только другим пользователям облака Mail.Ru). Касательно программы-клиента под Windows. В Mail.Ru решили не ограничиваться работой исключительно со своим облачным сервисом и создали приложение "Диск-О:", которое позволяет соединить компьютер с другими хранилищами, включая Яндекс.Диск, Google Drive, Dropbox и т.д. Однако подключение программы к любому другому облачному сервису, кроме Mail.Ru, является платной услугой, которая оплачивается отдельно. Программа "Диск-О:" также интегрируется в "Проводник" Windows, но не как папка, а как отдельный виртуальный сетевой диск. Стоит отметить, что это в какой-то степени даже удобней, но принципиальной разницы нет: По умолчанию приложение "Диск-О:" не хранит файлы на компьютере (по умолчанию синхронизация отключена), а только предоставляет ссылки на них. Скачивание файлов осуществляется по требованию пользователя. Но в настройках программы всегда можно включить синхронизацию для любой из папок в облаке:

Стоимость дополнительного дискового пространства На данный момент в Облаке Mail.Ru представлены следующие тарифные планы: 64 ГБ за 75 руб. в мес.

128 ГБ за 149 руб. в мес.

256 ГБ за 229 руб. в мес.

512 ГБ за 379 руб. в мес.

1 ТБ за 699 руб. в мес.

2 ТБ за 1390 руб. в мес.

4 ТБ за 2690 руб. в мес. На каждый из тарифов возможны скидки при оплате за год вперед. Подробнее обо всем можно узнать здесь: https://cloud.mail.ru/ .

Box Облачное хранилище Box по большей части рассчитано на использование корпоративными клиентами. Впрочем, обычные пользователи также могут его использовать. Объем бесплатно выделяемого пространства в облаке Box составляет 10 ГБ, но с существенным ограничением по размеру загружаемых файлов — они не могут превышать 250 Мб. Впрочем, даже при покупке дополнительного дискового пространства действуют ограничения по размеру загружаемых файлов, поэтому любителям хранить в облаке UHD-фильмы и прочие объемные файлы не стоит присматриваться к этому хранилищу. Веб-интерфейс хранилища практически ничем не отличается от таковых у других облачных сервисов, за исключением некоторых моментов: При создании папок можно сразу же открыть к ней доступ другому пользователю Box, отправив приглашение на почту. Имеется возможность создания заметок различного формата по готовому шаблону — повестка собрания, календарь, план проекта и т.п. Также в Box предусмотрены веб-инструменты для создания и редактирования документов Word, Excel и PowerPoint. Причем для этого можно использовать не только собственные приложения от Box, но и соответствующие Google-приложения. А для пользователей, решивших приобрести место в облаке Box, станет доступной специальная консоль администратора с множеством функций организации и управления содержимым хранилища. Касательно программы-клиента Box под Windows. Здесь все выполнено по "классическому сценарию", т.е. специальная папка для синхронизации данных между облаком и ПК интегрируется в "Проводник" Windows. Сам же клиент Box достаточно минималистичен, и состоит всего из двух вкладок: Отсюда синхронизация включается и выключается: А здесь можно отключиться/подключиться к облаку и изменить папку для синхронизации:

Тарифные планы В настоящий момент в сервисе Box предусмотрено 5 тарифных планов: "Personal Pro". Дополнительные 100 ГБ дискового пространства за 9 евро в месяц. Максимальный размер загружаемых файлов — 5 ГБ. Это единственный тарифный план для обычных пользователей, все прочие — для корпоративных клиентов. "Starter". 100 ГБ дискового пространства за 4,5 евро в месяц за каждого пользователя. Ограничение по размеру файла — 2 ГБ. Максимальное количество пользователей — 10. "Business". Безлимитное дисковое пространство за 13,5 евро за каждого пользователя в месяц. "Business Plus". Безлимитное дисковое пространство за 22,5 евро за каждого пользователя в месяц. "Enterprise". Безлимитное дисковое пространство, цена на сайте не уточняется, т.к. она договорная (придется связаться с владельцами облачного хранилища). Последние 3 тарифа также имеют ограничение по размеру файла в 5 ГБ, однако в них нет ограничений по количеству пользователей. Подробнее тут: https://www.box.com/pricing .

iCloud Как и все программное обеспечение с приставкой "i", сервис iCloud, в первую очередь, предназначен для пользователей Apple-девайсов (включая MAC-компьютеры). Тем не менее, облако может использовать любой желающий, для чего потребуется лишь браузер. Но здесь имеются существенные ограничения: объем бесплатного пространства всего 1 ГБ, и его никак невозможно увеличить без наличия у пользователя хотя бы самого дешевого Apple-смартфона. Если же все-таки у пользователя имеется в наличии какой-нибудь Apple-девайс, то для него компания бесплатно выделит 5 ГБ места в облаке. Впрочем, 1 ГБа вполне достаточно для хранения в популярном облачном сервисе небольшого количества документов или фотографий. Веб-интерфейс облака выполнен в лучших традициях Apple (все красиво, но сути не меняет): Из встроенных инструментов: Создание разнообразных заметок. Совместное редактирование электронных документов при помощи веб-приложения "Pages". Создание таблиц по разнообразным шаблонам с возможностью совместного использования: Создание презентаций с предварительным выбором одного из десятков шаблонов: Для работы с iCloud предусмотрены и программы-клиенты, в т.ч. под операционные системы Windows. Однако их нельзя запустить на компьютере, если у пользователя нет в наличии Apple-девайса (сначала нужно настроить iCloud на нем, а только потом можно будет пользоваться и Windows-приложением).

Цены на дополнительное дисковое пространство Цены на дополнительный объем дискового пространства зависят от страны, где проживает пользователь. Для России они следующие: 50 ГБ — 59 руб. в месяц.

200 ГБ — 149 руб. в месяц.

2 ТБ — 599 руб. в месяц. Подробнее о тарифах: https://support.apple.com/ru-ru/HT201238 .

pCloud Довольно популярный зарубежный облачный сервис pCloud с каждым годом набирает обороты и на отечественном IT-рынке. Каждому новому пользователю pCloud выделяет 5 ГБ дискового пространства, еще по 1 ГБ можно получить за подтверждение E-mail, первую загрузку файла на сервер, установку клиента для ПК и мобильного устройства, включении на телефоне (если установить приложение) функции автоматической загрузки фото и видео в облако и каждого приглашенного друга (максимум 10). Облачное хранилище pCloud имеет собственные уникальные функции, но некоторые из них платные: Открытие доступа к файлам таким образом, что затем до них будут созданы прямые ссылки для использования, например, на собственном сайте или на форуме. Возможность привязки к pCloud файловых хранилищ GoogleDrive, Dropbox и Dropbox, а также разных социальных сетей, что позволит резервировать файлы, хранящиеся в них. Встроенный веб-аудиоплеер, позволяющий проигрывать аудиофайлы, сортировать их по исполнителям и альбомам, а также создавать плейлисты. Шифрование загружаемых файлов, для чего достаточно поместить их в раздел "Crypto Папка", предварительно придумав сложный пароль (ключ дешифровки). Даже если аккаунт pCloud будет взломан, злоумышленник не сможет получить доступ к зашифрованным файлам, не зная пароля. Из дополнительных веб-приложений в pCloud предусмотрен обозреватель (позволяет только открывать) изображений и электронных документов Word, Excel, PDF и других форматов. Программа-клиент pCloud для ПК под управлением Windows на данный момент не имеет поддержки русского языка, в чем заключается ее единственный недостаток. Как и приложение "Диск-О:" от Mail.Ru, клиент pCloud создает для работы с облаком логический сетевой диск: Из клиента можно настроить правила синхронизации компьютера с облаком (вплоть до фильтрации папок и файлов, которые не будут синхронизироваться): Просмотреть список файлов/папок в общем доступе, создать и отправить пригласительную ссылку на совместное использование папки: Загрузить файлы с предварительным шифрованием:

Тарифные планы pCloud один из немногих облачных сервисов, предлагающих приобрести дисковое пространство не на месяц или год, а на всю жизнь. Но и стоит это довольно больших денег: 175 евро за 500 ГБ.

350 евро за 2 терабайта.

А также специальный тариф "Семейный pCloud" за 1400 евро с возможностью подключения до 5 пользователей с последующим распределением среди них 2 терабайт дискового пространства. Имеются и обычные тарифы с ежемесячной/годовой оплатой: "Премиум". 500 ГБ за 4,99 евро/месяц или 3,99 евро/год.

"Премиум Плюс". 2 ТБ за 9,99 евро/месяц или 7,99 евро/год. Корпоративным пользователям pCloud предлагает гибкие тарифы с различными объемами дискового пространства, но стоимость на сайте не указана (необходимо связаться с владельцами сервиса через специальную форму). Все тарифы можно посмотреть здесь: https://www.pcloud.com/ru/cloud-storage-pricing-plans.html.

IDrive Англоязычный облачный сервис, предоставляющий бесплатно 5 ГБ дискового пространства. Отличается от своих конкурентов возможностью (по желанию пользователя) создания заранее зашифрованного хранилища. Данную опцию можно выбрать при регистрации. И если пользователь решит зашифровать хранимые данные, то общий доступ к ним открыть будет невозможно, как и нельзя будет восстановить загруженные файлы в случае утери созданного пароля: Стоит отметить, что IDrive "заточен" под создание резервных копий файлов с компьютера и не только. Войдя в веб-интерфейс, мы автоматически попадаем в папку "Backup". Несложно догадаться, что в нее помещаются резервные копии файлов, сделанные из программы-клиента: Настроить правила, расписание, объекты и многие другие параметры резервирования можно как из программы-клиента, так и на сайте в разделе "Dashboard" (по сути, в веб-интерфейсе дублируется настройки приложения для компьютера): Существует возможность синхронизации файлов между компьютером и облаком IDrive: Отсюда же (из раздела "Sync") можно открыть доступ к любой папке, отправив приглашение по почте: Отдельного внимания заслуживает клиент IDrive. Функционал программы под Windows у данного сервиса шире, чем у любой рассмотренной выше: Во вкладке "Backup" задаются папки для резервирования. Причем резервную копию можно хранить не только в облаке, но и локально на компьютере или на одном из сетевых ПК. Во вкладке "Restore" можно посмотреть перечень зарезервированных файлов и восстановить их при необходимости. В "Scheduler" настраивается расписание резервирования (можно создать множество заданий). Во вкладке "Sync" задается папка для синхронизации с облаком. Также программа позволяет создавать резервные копии специализированных данных — базы данных MySQL и Oracle, документы Office 365, хранящиеся в облаке One Drive, разнообразные системные файлы и объекты (загрузочный файл, реестр, параметры и т.д.) и многое другое. А если воспользоваться функцией "Disk Image Backup", то в облако или локальное хранилище можно будет отправить образ любого логического диска (в т.ч. подключенного из другого образа):

Стоимость дополнительного дискового пространства В облачном сервисе IDrive имеется 2 тарифных плана для частных физических лиц 6 — для корпоративных клиентов. Индивидуальные тарифы: 2 ТБ дискового пространства — 69,5$ в год. 5 ТБ — 139$ в год. Тарифы для корпоративных клиентов (данные о максимальном количестве пользователей на сайте IDrive не приводятся, следует полагать, что здесь нет ограничений): 250 ГБ — 99,50$ в год; 500 ГБ — 199,50$ в год; 1,25 ТБ — 499$ в год; 2,5 ТБ — 799$ в год; 5 ТБ — 1499 в год; 12,5 ТБ — 2999$ в год. Данные цифры приведены без учета скидок, имевших место на момент написания обзора. С тарифными планами IDrive можно ознакомиться здесь: https://www.idrive.com/pricing .

OneDrive OneDrive — облачное хранилище от корпорации Microsoft. Автоматически становится доступным для пользователей компьютером под управлением Windows 10 или офисного пакета Office 2016. При необходимости OneDrive можно связать с компьютером под управлением любой версии Windows, для чего достаточно зарегистрировать учетную запись Microsoft и затем установить на компьютер приложение-клиент. То же касается смартфонов и компьютеров Apple, Android и т.д. Независимо от способа использования облака OneDrive, всем новым пользователем Microsoft бесплатно выделяет 5 ГБ дискового пространства. Веб-интерфейс OneDrive имеет такую же конструкцию, как и у большинства облачных хранилищ. Поддерживается русский язык, функция Drag-and-Drop, возможность открытия общего доступа к папкам и файлам и прочие стандартные операции. Отдельное внимание в OneDrive уделено хранению фотографий. Они автоматически попадают сюда при установке мобильного приложения, но могут быть загружены и любым другим способом. В соответствующей вкладке личного кабинета можно создавать альбомы, прописывать к фотографиям теги, просматривать места, где они были сделаны (при наличии внутри фото GPS-координат). Также в OneDrive имеется достаточно солидный набор веб-приложений для работы с изображениями, электронными документами, контактами, календарем и т.д. Программа-клиент OneDrive работает по стандартному принципу — интегрируется в "Проводник" Windows. Папка "OneDrive" по умолчанию присутствует у всех пользователей Windows 10: Клиент "OneDrive" также интегрирован в Windows 10 (для других версий — интегрируется после установки программы). Ключевые функции клиента: Создание резервных копий выбранных папок, фотографий и скриншотов. Сохранение открываемых на компьютере офисных документов. Добавление дополнительных папок из облачного хранилища на компьютер для последующей синхронизации.