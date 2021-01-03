SoftSalad СОФТСАЛАТ
VOCO

VOCO

Программа для преобразования речи в текст

2,8 (38)
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Актуальная версия 2.0
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История изменений

Версия 2.0

Полезные статьи

Как преобразовать голос в текст?
Как преобразовать голос в текст?

Оценки программы

2,8

38 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о VOCO

1 отзыв

Леонид

Написано очень много красивых обещаний и дана ссылка на сайт автора. На этом сайте реклама себя самого любимого и нет того что обещано - самой программы. Мягко говоря непонятное отношение к предполагаемым покупателям. Не буду говорить что я думаю об этом, по-моему вывод напрашивается сам: неспособные преподнести свой продукт и объяснить для чего он предназначен потенциальным покупателям