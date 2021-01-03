VOCO — профессиональная программа для преобразования голоса в текст в режиме реального времени без доступа в интернет. Это платное программное обеспечение от отечественных разработчиков. На официальном сайте имеется возможность скачивания пробной 14-дневной версии, для чего следует заполнить несложную форму, а затем открыть свой почтовый ящик для получения ссылки.

Программа VOCO подходит только для 64-разрядных операционных систем Windows 7, 8/8.1 и 10. Интерфейс выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа VOCO?

VOCO — одна из немногих программ, способных транскрибировать речь на русском языке в текст в режиме реального времени и без использования онлайн-сервисов, подобных Google Speech или Yandex.SpeechKit. Однако для обеспечения высокой производительности работы приложения требуется довольно мощный процессор (Intel Core i5, AMD Ryzen 5 или лучше) и объем оперативной памяти не менее 4 Гб.

Среди ключевых особенностей приложения VOCO отметим:

Большой встроенный словарь русских слов (около 85 тысяч слов), который постоянно пополняется. Возможно добавление и собственных слов.

Наличие интеллектуальной системы самообучения. Программа VOCO способна в автоматическом режиме анализировать лексику и стиль письма автора текстов, загружаемых пользователем в виде электронных документов. Предполагается, что пользователь будет загружать свои тексты. Впоследствии приложение сможет быстрее распознавать его речь.

Наличие модуля распознавания речи из аудиозаписей. Редакции программы VOCO «Professional» и «Enterprise» способны в автоматическом режиме транскрибировать в текст голос из любых имеющихся в распоряжении пользователя аудиозаписей. При этом имеется возможность перемещения по тексту с автоматическим выделением того фрагмента аудиодорожки, в котором прозвучали транскрибированные слова, или наоборот (т.е. выделение текста приводит к выделению соответствующего фрагмента аудиозаписи).

Поддержка профессиональных ножных переключателей, позволяющих управлять воспроизведением аудиозаписей (старт, стоп, пауза, перемотка, переключение записей и т.д.). Данная особенность программы VOCO помогает эффективней решать задачи по ручному транскрибированию аудиозаписей на иностранном языке либо в случаях, если записи наполнены фоновыми звуками или имеют настолько низкое качество, что приложению не удается распознать в них голоса.

Возможность создания голосовых команд для проставления знаков препинания, перевода курсора на новую строку, вставки заранее подготовленного текста и другие.

По рекомендациям разработчиков приложения VOCO для увеличения точности распознавания речи следует использовать USB-микрофоны со встроенным функционалом подавления шумов и устранением прочих типов аудиодефектов.