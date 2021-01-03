SoftSalad СОФТСАЛАТ
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MSpeech

MSpeech

Программа для преобразования речи в текст и выполнения Windows-команд голосом

3,0 (92)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.5.10
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История изменений

Версия 1.5.10

Полезные статьи

Как преобразовать голос в текст?
Как преобразовать голос в текст?

Оценки программы

3,0

92 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о MSpeech

6 отзывов

Владимир

Не работает. При попытке открыть показывает ошибку
Мне надо чтобы она переводила в текст не с микрофона, а со звукового файла

Evgen

Не работает. При попытке открыть показывает ошибку

SoftSalad

На нашем сайте размещена последняя версия программы MSpeech. Причины ее некорректной работы рекомендуем уточнять у официальных разработчиков

алексей

Так же как и у всез не запускается.

Екатерина

Runtime error 217 at 00692077.
Программа не работает

Татьяна

Скачала. Установила. Запустила. Выходит ошибка сразу и закрывает работу программы. runtime error 217 at 00692077