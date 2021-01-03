Как преобразовать голос в текст?

Многие пользователи современных смартфонов настолько привыкли к голосовым помощникам, преобразующим речь в текст, что хотели бы иметь подобный функционал и у себя на компьютере. В ОС Windows есть встроенный голосовой помощник — Cortana, но в русскоязычных дистрибутивах операционной системы функция распознавания речи на данный момент не работает. Потому остается использовать сторонние программы или онлайн-сервисы по преобразованию голоса в текст.

Программа распознавания речи Voco Voco — отечественная программа, позиционируемая разработчиками как профессиональное средство преобразования голоса в текс, которое по скорости работы превосходит в 1,5-3 раза даже самого опытного стенографиста. Кроме того, при помощи данной программы можно преобразовывать в текст ранее созданные аудиозаписи. Это платное приложение с возможностью пробного использования без функциональных ограничений в течение 14 дней. Программа работает только в 64-битных версиях Windows 7/8/10. При этом для ее нормального функционирования требуется довольно мощный процессор (Intel Core i5 или мощнее). Процессоры с низкой производительностью не смогут обрабатывать речь пользователя достаточно быстро.

Как пользоваться программой Voco? Все, что требуется для преобразования голоса в текст при помощи Voco: Открыть любой установленный на компьютере текстовый редактор (подойдет даже обычный Блокнот). Также можно кликнуть по любому текстовому полю (например, в браузере).

Запустить функцию распознавания речи (по умолчанию — это двукратное нажатие клавиши "Ctrl").

Говорить в микрофон. Программа Voco начнет автоматически преобразовывать речь пользователя, вписывая слова в текстовый редактор или текстовое поле, находящееся в фокусе. Программа Voco автоматически проставляет пробелы между словами, союзами, предлогами, частицами, а также распознает в речи пользователя команды на проставление знаков препинания. Приложение Voco способно "обучаться". Если задействовать соответствующую функцию в настройках, программа будет анализировать тексты и речевую модель пользователя, что позволит в дальнейшем улучшить качество и увеличить скорость распознавания голоса. Кроме того, программа Voco способна преобразовывать в текст голос из звукозаписей, однако для этого на компьютере должен быть установлен и специальным образом настроен (инструкцию можно найти во встроенной справке) редактор Microsoft Word версии 2010 или выше.

Преобразование голоса в текст при помощи MSpeech MSpeech — программа для распознавания речи с открытым исходным кодом, понимающая более 50 языков. В качестве модуля распознавания используется Google Voice Api (тот же самый, что и в мобильных устройствах под управлением Android). Т.е. приложение не работает без подключения к интернету. В отличие от предыдущей программы, MSpeech не преобразовывает речь в режиме реального времени. Вместо этого она сначала осуществляет запись голоса пользователя, отправляет его на сервисы Google, где происходит преобразование, а затем вписывает полученный результат в текстовое поле любого активного окна. Программа MSpeech очень проста в использовании: Запускаем функцию записи голоса, используя горячие клавиши (по умолчанию — "Ctrl + Alt + F10") либо путем нажатия на кнопку "Начать запись" в основном окне приложения. По завершению произношения речи просто выключаем запись. Программа автоматически вставит текст в открытый текстовый редактор или текстовое поле, на котором находится фокус. Также MSpeech позволяет запускать и останавливать выполнение любых внешних программ, открывать файлы, выполнять команды командной строки Windows и преобразовывать текст в голос. Команды можно создавать самому в неограниченном количестве, используя соответствующую функцию в настройках приложения.

Преобразование аудиозаписей в текст на RealSpeaker.net Условно-бесплатный веб-сервис Онлайн-сервис RealSpeaker.net предоставляет возможность преобразования голоса в текст из загруженных пользователем аудио- и даже видеозаписей. Записи продолжительностью до 1,5 минуты можно преобразовывать бесплатно. За преобразование аудио- или видеозаписей более этого времени придется заплатить по тарифу в 8 рублей за минуту (цена на момент написания обзора). Однако продолжительные аудио- и видеофайлы всегда можно разделить на фрагменты по 90 секунд в любом подходящем редакторе, а затем загружать их на сервис RealSpeaker по отдельности. Пользоваться данным сервисом очень просто: Выбираем нужный язык для преобразования на главной странице сервиса и жмем кнопку "Продолжить". Загружаем на сайт аудио- или видеофайл, который следует преобразовать в текст. На новой странице отобразится список загруженных на сайт файлов, причем среди них будут и те, что загружены другими пользователями. Находим нашу аудио-/видеозапись и нажимаем на кнопку "Транскрибировать" напротив ее названия. По завершению преобразования откроется новая страница с полученным текстом, в котором будут отсутствовать знаки препинания. Для этого разработчики сервиса предусмотрели текстовый редактор. Моно внести в текст правки прямо на сайте либо скопировать его в любой другой редактор на компьютере.

Преобразование голоса на Speechpad.ru Условно-бесплатный онлайн-сервис Speechpad.ru (или "Голосовой блокнот") — онлайн-сервис, использующий для преобразования голоса в текста все тот же Google Voice Api. Через браузер данным сервисом можно пользоваться бесплатно и без ограничений. Однако разработчики также предлагают установить плагин для браузера Google Chrome, который можно настроить таким образом, чтобы он взаимодействовал с любыми программами на компьютере, т.е. обеспечивал автоматический ввод текста в редакторы и текстовые поля. Но эту функцию мы рассматривать не будем, остановимся на онлайн-преобразовании голоса: В нижней части главной страницы Speechpad.ru расположен модуль преобразования голоса в текст. Нажмите на кнопку "Включить запись" и начните произносить речь в микрофон (браузер может запросить доступ к микрофону — нажмите на кнопку согласия, если покажется окно с запросом). По завершению произношения нажмите на кнопку "Отключить запись". Надиктованный текст переместится в "Результирующее поле", где его можно будет отредактировать и скачать в виде текстового документа.