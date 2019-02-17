IObit Unlocker — программа для удаления неудаляемых файлов и папок. Основная задача данного приложения — разблокировка любых типов объектов, хранящихся на носителях, для обеспечения возможности выполнения над ними ряда стандартных действий, включая удаление, переименование, перемещение и копирование.

Приложение полностью бесплатное, предназначено для работы в среде ОС Windows всех версий, начиная с XP. Поддерживаются системы разрядностью 32 и 64 бит. Интерфейс выполнен на русском языке.

Как работает IObit Unlocker?

Алгоритм работы утилиты IObit Unlocker достаточно прост:

Приложение получает доступ к обрабатываемому файлу или папке.

Осуществляется разблокировка объекта (конкретные действия разблокировки зависят от причин блокировки).

Получив полный доступ к файлу/папке, программа IObit Unlocker выполняет над объектом выбранное пользователем действие.

Как пользоваться IObit Unlocker?

Достаточно простым является и управление утилитой:

Для запуска программы можно воспользоваться ярлыком на рабочем столе, а затем мышкой переместить в открывшееся окно объекты для последующей разблокировки.

Чтобы добавить файлы/папки на обработку, также можно кликнуть по их названиям правой кнопкой мыши, и выбрать из контекстного меню пункт «IObit Unlocker». Объекты для разблокировки будут автоматически добавлены в программе.

Последний шаг — выбор действия над объектами. Утилита позволяет выполнять все стандартные действия над заблокированными файлами/папками — удалить, переименовать, переместить и скопировать.

Зачем нужна программа IObit Unlocker?

Необходимость в использовании утилиты IObit Unlocker может потребоваться в различных ситуациях, например:

Выполнение тех или иных действий над исполнимыми EXE-файлами, которые запущены на компьютере в данный момент. В особенности это полезно при необходимости удаления вредоносных программ. В большинстве случаев при попытке удаления запущенных объектов возникает ошибка в виде «Доступ закрыт», «Файл занят» и т.п. Утилита IObit Unlocker поможет обойти эту проблему и успешно стереть файлы с жесткого диска.

Удаление и выполнение других действий над файлами/каталогами, доступ к которым закрыт со стороны операционной системы или специальных программ контроля доступа. Если пользователю по каким-либо причинам не удается получить доступ к подобным объектам стандартными путями (например, через службу настройки параметров безопасности Windows), программа IObit Unlocker придется кстати. С ее помощью можно будет скопировать все заблокированные объекты, а затем удалить оригиналы с диска.

Принудительное завершение работы процессов, мешающих получить доступ к файлам и папкам. Утилита IObit Unlocker способна принудительно завершать работу приложений, чтобы пользователь смог получить доступ к тем или иным объектам на жестком диске.

Используя IObit Unlocker, следует понимать, что некоторые файлы и папки заблокированы системой специально, и различные действия над ними могут привести к неработоспособности ОС или отдельных приложений.