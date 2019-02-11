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Лучшие программы 08.04.2026 5 минут

Программы для удаления неудаляемых файлов

Список лучших программ для удаления неудаляемых файлов c Windows-компьютера.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Некоторые файлы на компьютере нельзя удалить: системные данные, вирусное ПО и так далее. При выполнении этой операции появляется ошибка: "отказано в доступе" или "файл используется другой программой или пользователем". Удалить заблокированных файлов можно с помощью специальных программ. Выполнять это действие нужно осторожно, потому что удаление или изменение важных системных файлов может привести к сбоям в работе Windows.

FileASSASSIN

FileASSASSIN — небольшая утилита, с помощью которой можно удалить заблокированные файлы, вредоносное ПО, системные приложения и другие данные с запрещенным доступом. Поддерживается возможность использования командной строки и отдельных BAT-файлов для автоматизации процесса.

Программа полностью бесплатная, работает на Windows (32/64 бит), но интерфейс представлен на английском языке (русской версии нет).

После запуска FileASSASSIN откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для работы. На первом этапе необходимо загрузить файл для удаление, для чего надо воспользоваться функцией "Browse" и выбрать файл, который хранится на компьютере.

FileASSASSIN

Ниже расположена строка "Attempt FileASSASSIN’s method of file processing". Здесь пользователям нужно отметить действия, который будет выполнять утилита:

  • разблокировка заблокированных файлов;
  • выгрузка всех модулей;
  • отключить все процессы, связанные с файлом.

Последний пункт — удаление файла.

Фунционал FileASSASSIN

В нижней части интерфейса необходимо выбрать режим удаления файлов: с перезагрузкой операционной системой Windows или с использованием обычной функции удаления. Чтобы начать процесс, нужно нажать кнопку "Execute".

Удаление файлов через FileASSASSIN

Преимущества FileASSASSIN:

  • простой и удобный интерфейс;
  • выбор режима удаления заблокированных файлов;
  • бесплатная модель распространения.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка.

IObit Unlocker

IObit Unlocker — программа, которая помогает снять блокировку с файлов для последующего удаления. Утилита снимает защиту с системных файлов и папок, вредоносного ПО, приложений, которые заняты другими процессами. Доступна интеграция в проводник Windows, не повреждает данные и стабильность жесткого диска.

Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит), переведена на русский язык и распространяется абсолютно бесплатно.

После запуска утилиты откроется главное окно. На первом этапе работы нужно добавить файл.

IObit Unlocker

Далее нужно выполнить одно из действий:

  • разблокировать и удалить;
  • разблокировать и переместить;
  • разблокировать и переименовать;
  • разблокировать и копировать.

Разблокировка и удаление неудаляемых файлов в IObit Unlocker

Есть возможность принудительного выполнения процесса снятия блокировки с файла или папки.

Преимущества утилиты:

  • простой и удобный интерфейс на русском языке;
  • бесплатная модель распространения;
  • возможность снятия блокировки с файлов и папок.

Недостатки:

  • нет функции для "уничтожения" процессов.

EMCO UnLock IT

EMCO UnLock IT —  программа для разблокировки файлов и папок, защищенных системой. С помощью утилиты можно снять защиту с файла для дальнейшего удаления. Есть возможность разблокировки DLL-файлов и функция отключения процессов, которые блокируют доступ к файлам.

Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и англоязычный интерфейс. Модель распространения программы EMCO UnLock IT — бесплатная.

После запуска программы откроется главное окно. На первом этапе работы пользователям необходимо воспользоваться функцией "Unlock", которая используется для разблокировки отдельных файлов или папок. После выбора этого инструмента нужно выбрать данные, которые хранятся на компьютере.

EMCO UnLock IT

Разблокированный файл отобразится в главном окне. На следующем этапе использования утилиты EMCO UnLock IT необходим перейти к процессу удаления файла с компьютера. Для этого следует нажать правой кнопкой мыши на документе и выбрать пункт "Delete". Альтернативный вариант — использование функции "Delete", которая расположена на верхней панели инструментов.

Удаление неудаляемых файлов в EMCO UnLock IT

Также с помощью приложения можно проверить заблокирован файл/папка или нет. Для этого следует воспользоваться функцией "Check", которая расположена на верхней панели инструментов.

Проверка файлов и папок на блокировку в EMCO UnLock IT

Преимущества EMCO UnLock IT:

  • простой и удобный интерфейс;
  • возможность снятия блокировки с отдельного файла или целой папки;
  • пользоваться основными функциями утилиты можно бесплатно.

Недостатки:

  • нет возможности выбора режима удаления файлов.

LockHunter

LockHunter — утилита для разблокировки и удаления неудаляемых файлов с возможностью смены названия разблокированного файла. Все удаляемые данные помещаются в корзину. Программа совместима с Windows (32/64 бит), распространяется на бесплатной основе и имеет англоязычный интерфейс.

После запуска утилиты откроется главное окно. На первом этапе работы следует загрузить файл. Для этого нужно воспользоваться функцией "Browse" и выбрать документ, папку или приложение, которое хранится на компьютере.

LockHunter

Чтобы разблокировать добавленный файл, необходимо нажать кнопку "Unlock It!", которая расположен на нижней панели инструментов. После этого можно приступать к процессу удаления (функция "Delete It!").

Удаление неудаляемых файлов в программе LockHunter

В разделе "Other" расположены дополнительные функции программы LockHunter: удаление файла при следующей перезагрузке системы, разблокировка и смена названия, разблокировка и копирование, отключение процессов.

Дополнительные функции программы LockHunter

Преимущества программы LockHunter:

  • быстрая разблокировка и удаление защищенных файлов;
  • простой и удобный интерфейс;
  • возможность изменения названия файла;
  • бесплатная модель распространения.

Недостатки:

  • нет инструмента для проверки состояния файла.

Free File Unlocker

Free File Unlocker — небольшая утилита для удаления неудаляемых файлов: системные данные, вирусное ПО. Перед тем, как выполнить процесс удаления, приложение снимает блокировку с папки или файла.

Программа работает на Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения Free File Unlocker — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям, необходимо купить лицензию за 9 долларов. Такеж можно скачать бесплатную пробную версию Free File Unlocker на 15 дней.

После запуска программы откроется главное окно. На начальном этапе работы следует добавить файлы или папку. Для этого нужно воспользоваться функцией "Выбрать файлы/каталоги", которая расположена на верхней панели инструментов.

Free File Unlocker

После добавления файла необходимо нажать кнопку "Удалить" на панели инструментов. Выбранный файл или папка будут удалены после перезагрузки операционной системы Windows.

Удаление неудаляемых файлов в программе Free File Unlocker

Также с помощью утилиты Free File Unlocker можно переименовать файл, копировать или снять блокировку благодаря инструменту "Unlock". Функция "Kill Process" отключает все процессы, которые связаны с файлом.

Преимущества Free File Unlocker:

  • простой и удобный интерфейс на русском языке;
  • возможность смены названия файла;
  • работа с отдельными файлами и целыми папками.

Недостатки:

  • не поддерживается функция очистки системных логов, связанных с удаленным файлом.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

IObit Unlocker
IObit Unlocker

Версия 1.1

Программа для удаления неудаляемых файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
LockHunter
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Версия 3.2.3

Программа для удаления неудаляемых файлов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)

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