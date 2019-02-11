Некоторые файлы на компьютере нельзя удалить: системные данные, вирусное ПО и так далее. При выполнении этой операции появляется ошибка: "отказано в доступе" или "файл используется другой программой или пользователем". Удалить заблокированных файлов можно с помощью специальных программ. Выполнять это действие нужно осторожно, потому что удаление или изменение важных системных файлов может привести к сбоям в работе Windows.

FileASSASSIN FileASSASSIN — небольшая утилита, с помощью которой можно удалить заблокированные файлы, вредоносное ПО, системные приложения и другие данные с запрещенным доступом. Поддерживается возможность использования командной строки и отдельных BAT-файлов для автоматизации процесса. Программа полностью бесплатная, работает на Windows (32/64 бит), но интерфейс представлен на английском языке (русской версии нет). После запуска FileASSASSIN откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для работы. На первом этапе необходимо загрузить файл для удаление, для чего надо воспользоваться функцией "Browse" и выбрать файл, который хранится на компьютере. Ниже расположена строка "Attempt FileASSASSIN’s method of file processing". Здесь пользователям нужно отметить действия, который будет выполнять утилита: разблокировка заблокированных файлов;

выгрузка всех модулей;

отключить все процессы, связанные с файлом. Последний пункт — удаление файла. В нижней части интерфейса необходимо выбрать режим удаления файлов: с перезагрузкой операционной системой Windows или с использованием обычной функции удаления. Чтобы начать процесс, нужно нажать кнопку "Execute". Преимущества FileASSASSIN: простой и удобный интерфейс;

выбор режима удаления заблокированных файлов;

бесплатная модель распространения. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка.

IObit Unlocker IObit Unlocker — программа, которая помогает снять блокировку с файлов для последующего удаления. Утилита снимает защиту с системных файлов и папок, вредоносного ПО, приложений, которые заняты другими процессами. Доступна интеграция в проводник Windows, не повреждает данные и стабильность жесткого диска. Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит), переведена на русский язык и распространяется абсолютно бесплатно. После запуска утилиты откроется главное окно. На первом этапе работы нужно добавить файл. Далее нужно выполнить одно из действий: разблокировать и удалить;

разблокировать и переместить;

разблокировать и переименовать;

разблокировать и копировать. Есть возможность принудительного выполнения процесса снятия блокировки с файла или папки. Преимущества утилиты: простой и удобный интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения;

возможность снятия блокировки с файлов и папок. Недостатки: нет функции для "уничтожения" процессов.

EMCO UnLock IT EMCO UnLock IT — программа для разблокировки файлов и папок, защищенных системой. С помощью утилиты можно снять защиту с файла для дальнейшего удаления. Есть возможность разблокировки DLL-файлов и функция отключения процессов, которые блокируют доступ к файлам. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и англоязычный интерфейс. Модель распространения программы EMCO UnLock IT — бесплатная. После запуска программы откроется главное окно. На первом этапе работы пользователям необходимо воспользоваться функцией "Unlock", которая используется для разблокировки отдельных файлов или папок. После выбора этого инструмента нужно выбрать данные, которые хранятся на компьютере. Разблокированный файл отобразится в главном окне. На следующем этапе использования утилиты EMCO UnLock IT необходим перейти к процессу удаления файла с компьютера. Для этого следует нажать правой кнопкой мыши на документе и выбрать пункт "Delete". Альтернативный вариант — использование функции "Delete", которая расположена на верхней панели инструментов. Также с помощью приложения можно проверить заблокирован файл/папка или нет. Для этого следует воспользоваться функцией "Check", которая расположена на верхней панели инструментов. Преимущества EMCO UnLock IT: простой и удобный интерфейс;

возможность снятия блокировки с отдельного файла или целой папки;

пользоваться основными функциями утилиты можно бесплатно. Недостатки: нет возможности выбора режима удаления файлов.

LockHunter LockHunter — утилита для разблокировки и удаления неудаляемых файлов с возможностью смены названия разблокированного файла. Все удаляемые данные помещаются в корзину. Программа совместима с Windows (32/64 бит), распространяется на бесплатной основе и имеет англоязычный интерфейс. После запуска утилиты откроется главное окно. На первом этапе работы следует загрузить файл. Для этого нужно воспользоваться функцией "Browse" и выбрать документ, папку или приложение, которое хранится на компьютере. Чтобы разблокировать добавленный файл, необходимо нажать кнопку "Unlock It!", которая расположен на нижней панели инструментов. После этого можно приступать к процессу удаления (функция "Delete It!"). В разделе "Other" расположены дополнительные функции программы LockHunter: удаление файла при следующей перезагрузке системы, разблокировка и смена названия, разблокировка и копирование, отключение процессов. Преимущества программы LockHunter: быстрая разблокировка и удаление защищенных файлов;

простой и удобный интерфейс;

возможность изменения названия файла;

бесплатная модель распространения. Недостатки: нет инструмента для проверки состояния файла.