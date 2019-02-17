LockHunter — программа для удаления и разблокировки неудаляемых/заблокированных файлов и папок. Утилита полностью бесплатна для использования, подходит для 32-х и 64-х битных разрядностей Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10, но не имеет поддержки русского языка.

Зачем нужна программа LockHunter?

LockHunter — довольно узкоспециализированная утилита, предназначенная для получения доступа к файлам и папкам, хранящимся на жестких дисках или внешних накопителях, и последующего выполнения над ними ряда стандартных действий: удаление, перемещение и переименование.

Использование программы LockHunter может потребоваться в нескольких случаях, в том числе:

Удаление файлов, использующихся в настоящий момент теми или иными программами. Если при попытке удалить файл отображается ошибка вида «Действие не может быть выполнено, т.к. этот файл открыт в другой программе», утилита LockHunter сможет решить эту проблему. То же самое относится и к попытке переименовать файл.

Необходимость удаления файлов/папок, заблокированных системой, файловыми системами накопителей и т.д. К примеру, в корневом каталоге раздела жесткого диска могут оставаться системные файлы от предыдущих операционных систем, от драйверов, приложений и т.д. При попытке их удаления зачастую возникает ошибка об отсутствии доступа. Программа LockHunter может помочь в решении этого вопроса.

Удаление данных, доступ к которым был потерян вследствие неосторожных действий пользователя при самостоятельном изменении прав доступа к файлам и папкам. Ситуация аналогична предыдущей.

Удаление файлов и папок, заблокированных вредоносными программами. При помощи LockHunter также можно удалить исполнимые EXE-файлы самих вирусов, даже в тех случаях, если они в настоящий момент запущены и снятие задачи невозможно.

Копирование заблокированных объектов и другое.

Как пользоваться LockHunter?

Утилита LockHunter не создает ярлыка на рабочем столе для запуска, вместо этого она интегрируется в «Проводник Windows». Чтобы выполнить то или иное действие над файлом/папкой, достаточно кликнуть по объекту правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню «What is locking this file». Откроется небольшое окно, в котором можно будет выбрать одно из следующих действий:

«Unlock It!» — разблокировать файл или папку для возможности открытия.

«Delete It!» — удаление файла/папки.

«Delete At Next System Restart» — удаление объета при следующей перезагрузке компьютера (данную функцию следует выбирать, если обычное удаление не сработало).

«Unlock And Rename» и «Unlock And Copy» — разблокировать и переименовать/скопировать объект.

«Terminate Locking Process» — завершить процесс, блокирующий доступ к файлу/папке.

«Delete Locking Process From Disk» — удалить с диска исполнимый файл процесса, блокирующего доступ к объекту.

При использовании LockHunter следует помнить, что удаление некоторых системных файлов или каталогов может привести к неработоспособности операционной системы, и что утилита не всегда может справиться с поставленной задачей по различным причинам.