EVGA Precision X1 — программа для разгона игровых видеокарт NVIDIA серии «GeForce RTX», «Geforce GTX 16» и «GeForce GTX 10» с рядом дополнительных вспомогательных функций. Это бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows 8/8.1, 10 (64 бит) и 11. Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа EVGA Precision X1?

Утилита EVGA Precision X1 предназначена, в первую очередь, для разгона видеокарт NVIDIA серии «GeForce RTX», «Geforce GTX 16» и «GeForce GTX 10», т.е. для увеличения ключевых рабочих параметров графических адаптеров, куда относятся:

Частота графического процессора (Core Clock).

Частота видеопамяти (Memory Clock).

Напряжение, подаваемое на графический процессор (Voltage).

Кроме того, программа EVGA Precision X1 также позволяет управлять скоростью вращения охлаждающих вентиляторов, как вручную, так и автоматически.

Функции программы EVGA Precision X1

Помимо рассмотренных выше функций, у программы EVGA Precision X1 есть и другие:

Функция защиты видеокарты от перегрева. Она дает пользователю возможность установки максимальных значений мощности (Power) и/или температуры в процентах, по достижении которых программа автоматически понизит ранее увеличенные пользователем частоты графического процессора, видеопамяти и напряжения.

Функция автоматического определения рекомендуемых значений для частоты графического процессора видеокарты (VF Curve Turner). Работает она следующим образом. Постепенно увеличивая значение частоты ГП, программа параллельно фиксирует стабильность работы устройства путем нагрузки ядра математическими операциями. Как только в вычислениях обнаруживаются ошибки, нагрузка на ГП останавливается. Установившаяся в этот момент частота графического процессора предлагается для использования в качестве рекомендуемой.

Возможность программно зафиксировать максимальное значение количества кадров в секунду (FPS), выдаваемое видеокартой, независимо от того, оказывается ли на нее нагрузка в данный момент или нет.

Мониторинг текущих параметров видеокарты: частоты, занятая память, напряжение, FPS (если, например, запущена игра или активирована предыдущая функция) и другие.

Вывод оверлеев на игровой экран. В окне мониторинга видеокарты можно отметить любые параметры флажком «OSD», которые будут выведены на экран.

Управление светодиодной подсветкой, если таковая присутствует в конструкции видеокарты. Для этого необходимо установить дополнительную утилиту (установка предлагается при инсталляции основной программы).

Возможность создания до 10 профилей с настройками (пресетов), между которыми можно переключаться посредством горячих клавиш.

Возможность создания скриншотов при использовании заданных пользователем горячих клавиш.