SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги EVGA Precision X1

В данном списке представлены программы для замены EVGA Precision X1. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EVGA Precision X1, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

AMD Software: Adrenalin Edition
AMD Software: Adrenalin Edition

Версия 26.8.1

Программа для получения информации о ПК и оптимизации продуктов AMD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
MSI Afterburner
MSI Afterburner

Версия 4.6.6

Программа для разгона видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (27)