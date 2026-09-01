В данном списке представлены программы для замены VMware vSphere. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VMware vSphere, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены VMware vSphere.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VMware vSphere, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены VMware vSphere. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VMware vSphere, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 1.5.0
Программа для удаленного доступа к компьютерам и Android-устройствам
Версия 7.2.20
Установка виртуальной операционной системы
Версия 4.93
Программа для удаленного доступа к компьютеру