SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги VMware vSphere

В данном списке представлены программы для замены VMware vSphere. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VMware vSphere, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

RustDesk
RustDesk

Версия 1.5.0

Программа для удаленного доступа к компьютерам и Android-устройствам

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
VirtualBox
VirtualBox

Версия 7.2.20

Установка виртуальной операционной системы

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (8)
AeroAdmin
AeroAdmin

Версия 4.93

Программа для удаленного доступа к компьютеру

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)