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VirtualBox

VirtualBox

Установка виртуальной операционной системы

3,4 (8)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 7.2.20
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Скриншоты

История изменений

Версия 7.2.20

  • Исправлен синий экран Windows 11 ARM в виртуальной машине после восстановления из сохранённого состояния.
  • Исправлена возможная порча данных в разностных VDI-дисках после записи блоков, полностью заполненных нулями, и повторного открытия образа.
  • Исправлена ошибка общего буфера обмена, из-за которой при копировании файлов из корня файловой системы мог исчезать первый символ имени файла.
  • Исправлены переводы интерфейса на немецкий и традиционный китайский языки.

Оценки программы

3,4

8 оценок Оценок пока нет

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