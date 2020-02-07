VirtualBox — бесплатная программа для виртуализации, разработанная Oracle. Она позволяет пользователям запускать несколько операционных систем на одном физическом компьютере виртуально.

VirtualBox поддерживает широкий спектр операционных систем, включая Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 и 11, а также многие дистрибутивы Linux и macOS в качестве гостевых систем. Программа совместима с 32- и 64-битными версиями этих операционных систем и доступна на русском языке, что делает ее доступной для широкого круга пользователей. Будучи продуктом с открытым исходным кодом, VirtualBox предлагает мощные возможности виртуализации как для личного, так и для коммерческого использования бесплатно.

Обзор функций VirtualBox

Создание и управление виртуальными машинами: VirtualBox позволяет создавать виртуальные машины с различными конфигурациями аппаратного обеспечения, включая размеры жесткого диска, объем оперативной памяти и типы подключений сети.

Снимки состояния (Snapshots): Пользователи могут делать снимки текущего состояния виртуальной машины, что позволяет легко возвращаться к предыдущим состояниям без необходимости полного восстановления системы.

Инструкция по использованию

Установка. Сначала необходимо скачать и установить VirtualBox.

Создание виртуальной машины. После установки откройте VirtualBox и используйте мастер новых виртуальных машин для создания новой ОС.

Настройка и запуск. Настройте параметры виртуальной машины, такие как объем памяти и размер диска, затем установите операционную систему из ISO-файла или диска.

Примеры применения

Тестирование ПО. мРазработчики могут использовать VirtualBox для тестирования программного обеспечения в разных операционных системах без риска для основной системы.

Изучение ОС. Пользователи могут изучать и экспериментировать с различными операционными системами, не затрагивая основную работу своего компьютера.

VirtualBox — мощный и гибкий инструмент виртуализации, подходящий как для новичков, так и для опытных пользователей. Его широкая совместимость, многоязычная поддержка и бесплатная лицензия делают его привлекательным выбором для широкого круга задач виртуализации. Однако, как и любое программное обеспечение, VirtualBox имеет свои ограничения и может требовать определенных знаний для настройки и управления более сложными сценариями использования.