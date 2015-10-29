VMware vSphere – программа для создания и обработки виртуальных машин под управлением разных операционных систем. Инструмент позволяет выполнять настройку рабочей виртуальной машины для распространения на неограниченное число компьютеров. Также есть возможность полноценной сетевой работы с виртуальными машинами.
Функции программы:
- Создание и редактирование готовых образов виртуальных машин.
- Настройка параметров быстродействия и используемых ресурсов для виртуальной машины.
- Создание мощных виртуальных машин с поддержкой до 32 виртуальных процессоров, а также до 1 Тб физической памяти.
- Аварийное восстановление виртуальной ОС.
- Создание виртуальных машин с разными ОС на одном компьютере.