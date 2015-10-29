VMware vSphere – программа для создания и обработки виртуальных машин под управлением разных операционных систем. Инструмент позволяет выполнять настройку рабочей виртуальной машины для распространения на неограниченное число компьютеров. Также есть возможность полноценной сетевой работы с виртуальными машинами.

Функции программы: