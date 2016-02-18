Starter – программа для управления автозапусками на компьютере.

Программа предназначена для распознавания лишних работающих приложений и систематизацию списка автозагрузок. Своевременное удаление загружаемых параметров и четкая структура позволяют значительно ускорить запуск и работу системы.

Добавить приложение в автозагрузку через программу Starter можно с помощью функции New Key. Для определения очередности запусков приложений (в том случае, если это принципиально) используется опция Priority. Инструмент Edit Key предполагает создание структуры автозагрузок, а приложения, занесенные в корзину Delete Key, не будут запускаться автоматически.