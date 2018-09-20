SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Starter

В данном списке представлены программы для замены Starter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Starter, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Autoruns
Autoruns

Версия 14.3

Программа для управления автозагрузкой Windows

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
AnVir Task Manager
AnVir Task Manager

Версия 9.2.3

Программа для управления запущенными процессами

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)