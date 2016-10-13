BlueScreenView — не большая системная утилита, предназначенная для анализа и определения причин сбоев в работе операционных систем Windows, вследствие которых возникла критическая ошибка ОС или «Синий экран смерти» (BSOD).

Это полностью бесплатная программа, подходит для анализа сбоев в системах Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 и Server 2003/2008 32 и 64 бит (скачивайте ту версию программы, которая подходит к разрядности вашей ОС). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Данные, описывающие критические сбои в работе Windows, программа BlueScreenView получает путем считывания дампа памяти — специального файла, в котором хранится разнообразная информация о состоянии системы в момент возникновения ошибки. Важно подчеркнуть, что BlueScreenView сможет отображать сведения об ошибках только в случае, если в самой системе включена функция сохранения дампа (по умолчанию она включена, но может быть и выключена).

Утилита BlueScreenView не только считывает дамп, но, главное, выводит хранящиеся в нем данные в удобочитаемом виде.

Как пользоваться программой BlueScreenView?

При помощи программы BlueScreenView пользователь сможет получить такие данные о критических ошибках, как:

Общее количество ошибок с указанием сопровождавшегося текста (вроде «INVALID_KERNEL_HANDLE»), имени дамп-файла, дату и время возникновения критических сбоев, коды проверок ошибок и 4 уточняющих параметра.

Название модуля/драйвера, который вызвал ошибку, описание и версию файла драйвера/модуля, название устройства и его производителя, стек-адреса (1, 2 и 3) сбоев.

Кроме того, пользователь может выбрать, какую именно отображать информацию при клике по любой из перечисленных ошибок. Тут можно выбрать один из 5 доступных вариантов:

Все загруженные в момент возникновения критической ошибки драйверы.

Список только тех драйверов, которые в момент возникновения ошибки были зарегистрированы системой в крэш-стеке.

Вывод «Синего экрана» BSOD в стиле оформления времен Windows XP.

А также — вывод необработанных данных

Из дополнительных функций BlueScreenView:

Возможность считывания дамп-файла удаленных компьютеров, для чего в настройках требуется указать сетевой адрес дампа вместо локального. Программа позволяет загружать одновременно несколько удаленных дампов с разных компьютеров.

Создание удобочитаемого HTML-отчета по всем или выбранным элементам.

Поиск в Google кода ошибки, драйверов, вызвавших сбой и первого параметра кода ошибки (поиск осуществляется с использованием браузера).

Управление программой посредством командной строки, что позволяет определять коды ошибок в вышедших из строя операционных системах (нужно специальным образом записать программу BlueScreenView на загрузочную флешку/диск).

Если утилита BlueScreenView не отображает информацию об ошибках BSOD, попробуйте изменить путь до дамп-файла в настройках программы. По умолчанию там прописан путь «C:\Windows\MiniDump», измените его на «C:\Windows\».