Одна из самых частых ошибок, приводящих к возникновению Синего экрана смерти (BSOD), обозначается как MEMORY_MANAGEMENT или при помощи кода 0x0000001A. Это довольно расплывчатое обозначение, в переводе означает "управление памятью". Сбой возникает в подсистеме памяти компьютера. Причем он может быть вызван как на аппаратном, так и на программном уровне.

Почему возникает ошибка MEMORY_MANAGEMENT? Причин появления синего экрана смерти с ошибкой MEMORY_MANAGEMENT или 0x0000001A существует немало, поэтому и способов поиска неисправности и ее устранения тоже много. Обычно сбой происходит в момент обмена данными между запущенными приложениями и/или драйверами и ядром операционной системы. Вот несколько известных причин возникновения ошибки MEMORY_MANAGEMENT: Повреждение установленного драйвера вследствие возникновения сбоев в работе устройства, системы или какого-либо приложения, использующего данное устройство.

Установка новой или предыдущей версии драйвера, содержащей критическую ошибку (причем на одном компьютере драйвер может работать без сбоев, а на другом — со сбоями).

Действия сторонних программ, способных изменять критические настройки операционной системы, осуществлять очистку реестра, оптимизацию Windows и т.д. (сюда, к примеру, относятся всевозможные твикеры).

Некачественный контакт между планками оперативной памятью и разъемом для подключения ОЗУ материнской платы (возможно, окислились контакты).

Повреждения системных файлов, в т.ч. и на аппаратном уровне (например, из-за возникновения бэд-блоков на жестком диске в местах, где хранятся системные файлы).

Сбои в работе прошивки (микропрограммы) чипа BIOS/UEFI или неправильные настройки по части электропитания и/или таймингов оперативной памяти (обычно значения таймингов редактируются в целях разгона ОЗУ).

Действия вредоносных программ или даже антивирусов, пытающихся вылечить системные файлы, пострадавшие от вирусов. Все это — далеко не полный перечень причин, что могут привести к возникновению синего экрана с ошибкой MEMORY_MANAGEMENT (0x0000001A).

Поиск причины возникновения ошибки MEMORY_MANAGEMENT При возникновении любых ошибок, приводящих к синему экрану смерти, можно воспользоваться бесплатной утилитой BlueScreenView. С ее помощью пользователь может просматривать дампы, генерирующиеся системой при появлении BSOD. Самое ценное в этих дампах — имена файлов, при работе с которыми у системы возникла критическая ошибка. Использование программы BlueScreenView: Скачиваем программу BlueScreenView и запускаем от имени администратора.

В основном окне утилиты будут перечислены обнаруженныедампы — выбираем последний, ориентируясь по дате в столбце Crash Time: Имена проблемных файлов, приведших к появлению синего экрана смерти, указаны в нижней части окна. Они подсвечены красным цветом.

В нашем случае мы имеем дело с ошибкой DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, которая была вызвана по вине двух файлов — exe и nvme.sys. Как оказалось, ntoskrnl.exe — это файл ядра операционной системы Windows, а nvme.sys — файл драйвера видеокарты NVIDIA. Таким образом, мы выяснили, что ошибка возникает в ядре ОС по причине сбоящего драйвера графического адаптера. Решение понятное — переустановка последнего.

Исправление ошибки MEMORY_MANAGEMENT Далее мы приведем инструкции по выявлению и устранению наиболее часто встречающихся причин возникновения ошибки MEMORY_MANAGEMENT. Предполагается, что у пользователя есть возможность загрузить операционную систему. Также приведем советы и рекомендации по устранению ошибки в случаях, если та возникает на этапе загрузки ОС.

Отмена последних изменений Данный способ поможет справиться с ошибкой MEMORY_MANAGEMENT в случаях, если она возникает на программном уровне. Возможно, что сбой начал возникать после установки какой-либо программы, инсталляции или обновления драйвера. Если это так, то решение проблемы может заключаться в банальном откате системы до одной из ближайших точек восстановления: Запустите системную программу Выполнить нажатием клавиш Win + R, скопируйте команду rstrui в буфер обмена (Ctrl + C), затем вставьте (Ctrl + V) ее в отобразившееся окно и нажмите ОК:

На экране отобразится новое окно Восстановление системы — сразу кликайте в нем по кнопке Далее:

В следующем разделе данного окна будет приведен список с доступными точками восстановления. Отметьте галочкой опцию Показать другие точки восстановления в левом нижнем углу, чтобы отобразить все доступные точки восстановления. В нашем случае их две:

Прежде чем приступать к восстановлению системы, рекомендуем посмотреть список программ и драйверов, которые будут удалены или восстановлены, если те были установлены или удалены на момент создания выбранной точки восстановления. Для этого нужно выделить мышкой точку восстановления и нажать кнопку Поиск затрагиваемых программ:

Если на предыдущем шаге выделить контрольную точку восстановления и нажать Далее, отобразится окно, в котором останется подтвердить откат системы, нажав кнопку Готово:

Компьютер будет автоматически перезагружен. Время процесса отката до точки восстановления зависит от того, сколько было сделано изменений в системе (установка/удаление программ и драйверов) на момент создания выбранной точки.

Отмена последних изменений, если система не загружается Если синий экран смерти с ошибкой MEMORY_MANAGEMENT возникает при загрузке Windows, процедуру отката системы к точке восстановления можно выполнить из-под winRE (среды восстановления Windows): Т.к. в систему попасть невозможно, войти в среду восстановления Windows можно путем 3-кратной перезагрузки компьютера. Достаточно просто включать ПК, дожидаться появления синего экрана смерти и затем перезагружать его.

После 4-го включения компьютера на экране отобразится надпись Автоматическое восстановление и две кнопки. Нажмите Advanced options (Дополнительные параметры).

На экране отобразятся несколько вариантов последующих действий. Выберите Устранение неполадок:

В следующем разделе кликните по пункту Дополнительные параметры:

Далее выберите Восстановление системы:

Выберите учетную запись, в которой была создана точка восстановления:

Если учетная запись защищена паролем, его нужно будет ввести на следующем шаге:

Далее откроется уже знакомое нам окно Восстановление системы, в котором нужно нажать кнопку Далее:

Дальнейшие действия аналогичны тем, что мы рассматривали в предыдущей части статьи при использовании точки восстановления из-под работоспособной системы.

Диагностика драйверов Сбои в работе драйверов — еще одна частая причина возникновения синего экрана смерти в Windows (причем неважно, это MEMORY_MANAGEMENT или какая-либо другая ошибка). Обычно при подключении к компьютеру нового оборудования или при замене старого, драйвер для этого устройства устанавливается либо автоматически системой, либо пользователем вручную. Нередки случаи, когда установленный драйвер оказывается не полностью совместимым с установленным устройством, что приводит к возникновению конфликтов на уровне ядра операционной системы. Но как найти неисправный драйвер? Сделать это можно при помощи средства проверки драйверов (оно же Driver Verifier) — встроенного во все версии Windows системного инструмента, который предназначен для выявления проблемных с драйверов. Отметим, что обнаружение сбоящих драйверов осуществляется утилитой Driver Verifier только при возникновении сбоя в его работе. Для этого средство проверки постоянно работает в фоновом режиме (до отмены пользователем), оказывая нагрузку на драйверы, т.е., по сути, осуществляя их стресс-тестирование. Делается это специально — для провоцирования сбоя. А это, как правило, всегда приводит к возникновению синего экрана смерти. Но в этом и заключается принцип работы Driver Verifier. Средство проверки драйверов провоцирует сбой, а затем — на экране BSOD — отображает имя проблемного файла. Если имя файла не отображается, определить его можно будет позже путем просмотра логов BSOD при помощи рассмотренной выше программы BlueScreenView. Использование средства проверки драйверов Driver Verifier: Запускаем утилиту Driver Verifier с правами администратора. Для этого откройте меню Пуск и впишите в поисковую строку запрос verifier, затем кликните по кнопке Запуск от имени администратора:

На первом шаге Driver Verifier предлагается создание стандартных или нестандартных параметров проверки драйверов. Обычно набора стандартных параметров оказывается достаточным для поиска часто сбоящих драйверов, но некоторые ситуации могут потребовать увеличить эффективность проверки путем включения дополнительных тестов (доступны в разделе Создания нестандартных параметров для кода программ). Мы для примера задействуем опцию Создать стандартные параметры:

На следующем шаге нужно создать список проверяемых драйверов. Можно использовать готовые списки неподписанных, подписанных или всех установленных драйверов, а можно создать их перечень вручную, отметив пункт Выбрать имя драйвера из списка. Так и поступим:

На экране отобразится список всех установленных на компьютер драйверов. Обычно сбои вызываются в работе тех, что были установлены пользователем и/или программами. Отмечаем в списке все драйверы, поставщиком которых НЕ является Microsoft Corporation:

После нажатия кнопки Готово средство проверки драйверов потребует перезагрузить компьютер.

средство проверки драйверов потребует перезагрузить компьютер. После включения компьютером можно будет пользоваться как обычно. При обнаружении средством проверки сбоящего драйвера отобразится синий экран смерти с кодом ошибки. Это может быть, как рассматриваемая нами ошибка MEMORY_MANAGEMENT, так и любая друга, относящаяся к драйверам, например — DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION или DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION. Не забудьте отключить Driver Verifier по завершению работы с ним. Если этого не сделать, средство проверки драйверов будет запускаться каждый раз при включении компьютера. Отключить его несложно. Достаточно в окне выбора действия установить вариант Удалить существующие параметры и нажать кнопку Готово:

Теперь, когда проблемный драйвер обнаружен, можно переходить к его переустановке.

Переустановка драйвера Переустановка драйвера предполагает удаление установленной и последующею установку новой его версии. Удалить драйвер можно разными способами. Например, через системную программу Диспетчер устройств: Для запуска Диспетчера устройств нажмите комбинацию клавиш Win + R, затем в отобразившееся окно Выполнить впишите команду msc и нажмите ОК:

Для примера будем удалять драйвер видеокарты. В окне Диспетчера устройств раскройте раздел Видеоадаптеры. В нем будет отображено название и модель графического адаптера.

Кликните по этому названию правой кнопкой мыши, затем выберите из контекстного меню пункт Удалить. Это приведет к открытию диалогового окна. Установите галочку напротив пункта (если он имеется) Удалить программы драйверов…, затем кликните ОК.

В некоторых случаях перед удалением производитель просит указать причину деинсталляции драйвера — выберите любой вариант и нажмите ОК. После удаления компьютер нужно будет перезагрузить, после — можно приступать к установке нового драйвера. Проще всего сделать это при помощи специализированных программ — менеджеров драйверов. Например, DriverHub.

Чистая загрузка операционной системы ОС Windows может быть запущена в специальном режиме без загрузки сторонних служб и программ, помещенных в список автозагрузки. Выполнив чистую загрузку системы, можно будет выяснить, являются ли или нет сторонние программы и службы причиной возникновения ошибки MEMORY_MANAGEMENT. Делается это следующим образом: Выполните команду msconfig через окно Выполнить (Win + R).

Откроется окно Конфигурация системы. Во вкладке Общие активируйте опцию Выборочный запуск и снимите галочку с пункта Загружать элементы автозагрузки:

Далее перейдите во вкладку Службы, отметьте галочкой пункт Не отображать службы Майкрософт, а затем нажмите Отключить все (со всех перечисленных в окне сторонних служб будут сняты галочки).

Если после перезагрузки ПК ошибка MEMORY_MANAGEMENT больше не появляется, возможно, причина была в одной из программ или служб, автозагрузка которой была отключена. Можно попробовать включать отключенные элементы по одному или несколько, пока ошибка не проявит себя вновь. Так можно будет выяснить название конкретной программы или службы, вызывающей ошибку.