Синий экран смерти BSOD — что значит и что делать?

"Синий экран смерти" или BSOD ("Blue Screen of Death" или "STOP-ошибка") — сообщение, появляющееся на экране при возникновении критических ошибок/сбоев операционной системы Windows, при которых последующая работа ОС невозможна.

Почему возникают и что означают ошибки BSoD? В основном причинами ошибок являются сбои в работе ядра операционной системы либо одного из установленных драйверов устройств. В сообщении BSOD всегда описывается конкретная причина возникновения сбоя, и оно имеет следующее содержимое: Код ошибки в шестнадцатеричном формате (0x0000003B, 0xC000021A и т.п.) и ее символьное название (например, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL или CRITICAL_PROCESS_DIED).

4 описывающих ошибку параметра (также в шестнадцатеричном формате), которые требуются для последующей отладки и устранения неисправностей.

Адрес ошибки в памяти (необязательно).

Название драйвера, вызвавшего ошибку (необязательно). Зная код ошибки и описывающие ее параметры, можно понять, что именно ее вызвало, а затем и приступить к устранению неисправности в работе компьютера.

Самые распространенные STOP-ошибки STOP-ошибок довольно большое количество — несколько десятков. Приведем описания лишь некоторых из тех, что обычно возникают в Windows 7/8/10: Ошибка означает неисправность какого-либо драйвера, загруженного в ходе очередного обновления Windows. Также возможно, что был поврежден системный файл (включая файлы драйвера), была прервана работа критического системного процесса либо имело место внедрение в работу этого процесса со стороны вредоносных программ.

Данная ошибка возникает вследствие исчерпания системой ресурсов (одновременно памяти и дискового пространства, выделенного под файл подкачки).

Ошибка, возникающая вследствие вмешательства в виртуальную память IRQ-процесса (запроса на прерывание операции). Обычно это также связано с работой драйверов.

Причина возникновения данной ошибки — сбои в работе драйвера видеокарты вследствие повреждения файлов либо некорректной обработки запросов от приложений, использующих видеопамять.

Возникает ошибка в случае, когда система не может найти запрошенную информацию в памяти и/или в файле подкачки.

Ошибка, возникающая при попытке системы инициализировать какой-либо драйвер, но у нее это не получается вследствие повреждения или отсутствия файлов, некорректных настроек или иным причинам.

Эта ошибка также связана с драйверами, а конкретно — с драйверами видеокарты, интерфейса SATA AHCI (отвечает за работу с жестких и SSD-дисков), USB или сетевого адаптера (как проводного LAN, так и беспроводного Wi-Fi-адаптера).

Что делать при возниткновении "синего экрана смерти"? Действия по устранению неполадок, приведших к возникновению "Синего экрана смерти", во многом зависят от конкретной BSOD-ошибки. Некоторые из тех, что вызваны неполадками в работе драйверов, устраняются путем переустановки последних (желательно с предварительным удалением установленного драйвера). Если же ошибка связана с работой ядра операционной системы (вроде упомянутой выше "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"), наиболее простым вариантом ее устранения будет возврат состояния Windows к одной из точек восстановления или к заводским параметрам (почти то же самое, что и переустановка системы). Но далеко не все BSOD-ошибки можно устранить путем переустановкой драйверов либо отката системы. Сбои могут возникать по вине аппаратных сбоев самих устройств либо ошибок в работе конкретных приложений, которые были запущены в момент возникновения "Синего экрана смерти". Нередко STOP-ошибки вызываются вредоносными программами или даже неосторожными действиями пользователя (удаление системных файлов, принудительное завершение работы системного процесса и т.д.). К сожалению, универсального средства для устранения BSOD-ошибок на данный момент не существует. Но можно привести универсальный алгоритм действий: Определение ошибки по ее коду в BSOD-сообщении.

Поиск в сети описания возникшей ошибки (можно найти на сайте Microsoft).

Последовательное принятие тех или иных мер по устранению ошибки (виду того, что одна и та же ошибка возникает по разным причинам, для ее устранения может потребоваться поочередное выполнение нескольких действий).