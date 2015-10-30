Ashampoo WinOptimizer – программа-оптимизатор системных ресурсов системы. Она позволяет без наличия знаний и опыта провести очистку и оптимизацию системы для улучшения ее работоспособности. Программа является мощным средством для управления ресурсами восстановления системы и резервирования системных файлов.
Функции Ashampoo WinOptimizer:
- Создание резервных копий и точек восстановления системы.
- Восстановление системы в случае сбоя.
- Планирование выполнения задач.
- Дефрагментация и очистка диска от устаревших файлов, временных файлов, кэша.
- Поиск и устранение неполадок в работе реестра.
- Сжатие и оптимизация реестра.
- Профессиональная файловая обработка: удаление, шифрование, разделение на части, восстановление.
- Сканирование жестких дисков (в том числе SSD) на наличие ошибок и повреждений.
- Ускорение запуска системы, повышение производительности и скорости выполнения операций.