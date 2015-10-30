Ashampoo WinOptimizer – программа-оптимизатор системных ресурсов системы. Она позволяет без наличия знаний и опыта провести очистку и оптимизацию системы для улучшения ее работоспособности. Программа является мощным средством для управления ресурсами восстановления системы и резервирования системных файлов.

Функции Ashampoo WinOptimizer: