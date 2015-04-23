XMind — условно-бесплатная программа для создания цифровых интеллект-карт и проведения мозговых штурмов. Приложение подходит для компьютеров под управлением Windows 7 или выше (предусмотрены отдельные версии для 32-х и 64-битных систем). Интерфейс переведен на русский язык.

Зачем нужна программа XMind?

Основное предназначение программы XMind — построение интеллект-карточек (они же — диаграммы связей или ассоциативные карты) и карт памяти, но не только. Функционала XMind достаточно для организации мозговых штурмов в цифровом пространстве — пользователь (в одиночку либо с другими участниками «штурма») может фиксировать свои идеи "на бумаге" в виде древовидных, логических (блок-схемы), причинно-следственных (Fishbone) и других разновидностей диаграмм, а также в виде таблиц либо комбинаций и тех, и других.

Приложение XMind может применяться в тайм-менеджменте (составление расписаний, планирование задач и т.п.), построении структурированных графических отчетов в рамках подготовки докладов, студенческих работ и т.д.

Функции XMind

Технически, программу XMind можно отнести к графическим редакторам. Основное, с чем предстоит работать пользователю — блоки разнообразных форм, содержащие (или не содержащие) текст. Составляемые из блоков диаграммы имеют вложенную структуру, состоящую из 3 уровней:

Центральная тема (основная тематика, которой посвящен проводимый мозговой штурм, доклад и т.д.). Основные темы (разбивают центральную тему на неограниченное количество подтем). Подтемы (разбивающие основные темы на еще более мелкие подтемы).

Кроме этого, в XMind можно создавать, т.н. «плавающие» темы, которые также могут разбиты на неограниченное количество подтем. Другие возможности:

Любые добавленные блоки, составляющие диаграмму, могут быть сгруппированы (сведены). Сводки также могут быть дополнительно разбиты на подтемы.

Любое количество блоков (независимо от их вложенности) можно сгруппировать. Создаваемые таким образом группы могут и сами быть сгруппированы — и так до бесконечности.

Между любыми информационными блоками и/или группами можно создавать связи, используя соединительные линии/стрелки.

Большое внимание разработчики XMind уделили визуальной составляющей, благодаря чему представленная в диаграммах информация улучшается для восприятия:

Наличие множества стилей для диаграмм (в основном все они имеют древовидную/разветвленную структуру). Информацию также можно представить в виде горизонтальной или вертикальной таблицы.

Возможность выбора форм для отдельных блоков (при необходимости можно строить полноценные логические блок-схемы).

Выбор стиля оформления ответвлений, установки толщины линий любых элементов диаграмм/таблиц.

Возможность установки произвольного цвета информационных блоков, их рамок и текста, цвета ветвей и соединительных линий, заполнения и границ групп.

Также в создаваемых диаграммах XMind пользователи могут использовать:

Текстовые ярлычки к любым имеющимся блокам.

Раскрывающиеся текстовые заметки.

Ссылки: URL (адреса сайтов и/или файлов в сети), ссылки на локальные файлы (для открытия места хранения файла при клике по блоку) и ссылки на темы (для быстрого перехода от одного блока к другому).

Вложения в виде файлов, которые будут запущены (если программы) либо открыты (документы, архивы и т.п.) на компьютере при клике по блоку.

Аудиозаметки (проигрываются при клике по блоку) и изображений.

Разнообразные графические стикеры (могут использоваться в качестве самостоятельных блоков) и смайлики (рядом с текстом внутри блоков).

В XMind в качестве проекта можно импортировать файлы, созданные в других аналогичных программах — MindManager, FreeMind, Lighten, MindNode, OPML и TextBundle. Также поддерживается импорт Word-документов (только DOCX). В последнем случае XMind создаст диаграмму на основе абзацев, списков и других элементов внутри DOCX-файла.

Проект XMind может быть экспортирован как PNG/SVG-изображение, PDF/Word/Excel-документ либо в файлы формата OPML, TextBundle или Markdown.

Ограничения бесплатной версии XMind

Доступная для бесплатного использования версия программы XMind имеет множество функциональных ограничений: запрет на использование почти всех видов вложений, экспорт проектов (можно только в PNG), невозможность установки защиты на документ в виде пароля и другие.

Для разблокировки всех функций требуется приобрести подписку. На момент написания обзора стоимость подписки составляла $59,99/год или $39,99/полгода.