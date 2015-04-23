SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
XMind

XMind

Программа для создания цифровых интеллект-карт

3,2 (6)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 26.05.01107
Скачать 181 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 26.05.01107

  • Исправлена неправильная печать для некоторых размеров бумаги.
  • Исправлены другие известные проблемы.

Оценки программы

3,2

6 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о XMind