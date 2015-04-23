XMind — условно-бесплатная программа для создания цифровых интеллект-карт и проведения мозговых штурмов. Приложение подходит для компьютеров под управлением Windows 7 или выше (предусмотрены отдельные версии для 32-х и 64-битных систем). Интерфейс переведен на русский язык.
Зачем нужна программа XMind?
Основное предназначение программы XMind — построение интеллект-карточек (они же — диаграммы связей или ассоциативные карты) и карт памяти, но не только. Функционала XMind достаточно для организации мозговых штурмов в цифровом пространстве — пользователь (в одиночку либо с другими участниками «штурма») может фиксировать свои идеи "на бумаге" в виде древовидных, логических (блок-схемы), причинно-следственных (Fishbone) и других разновидностей диаграмм, а также в виде таблиц либо комбинаций и тех, и других.
Приложение XMind может применяться в тайм-менеджменте (составление расписаний, планирование задач и т.п.), построении структурированных графических отчетов в рамках подготовки докладов, студенческих работ и т.д.
Функции XMind
Технически, программу XMind можно отнести к графическим редакторам. Основное, с чем предстоит работать пользователю — блоки разнообразных форм, содержащие (или не содержащие) текст. Составляемые из блоков диаграммы имеют вложенную структуру, состоящую из 3 уровней:
- Центральная тема (основная тематика, которой посвящен проводимый мозговой штурм, доклад и т.д.).
- Основные темы (разбивают центральную тему на неограниченное количество подтем).
- Подтемы (разбивающие основные темы на еще более мелкие подтемы).
Кроме этого, в XMind можно создавать, т.н. «плавающие» темы, которые также могут разбиты на неограниченное количество подтем. Другие возможности:
- Любые добавленные блоки, составляющие диаграмму, могут быть сгруппированы (сведены). Сводки также могут быть дополнительно разбиты на подтемы.
- Любое количество блоков (независимо от их вложенности) можно сгруппировать. Создаваемые таким образом группы могут и сами быть сгруппированы — и так до бесконечности.
- Между любыми информационными блоками и/или группами можно создавать связи, используя соединительные линии/стрелки.
Большое внимание разработчики XMind уделили визуальной составляющей, благодаря чему представленная в диаграммах информация улучшается для восприятия:
- Наличие множества стилей для диаграмм (в основном все они имеют древовидную/разветвленную структуру). Информацию также можно представить в виде горизонтальной или вертикальной таблицы.
- Возможность выбора форм для отдельных блоков (при необходимости можно строить полноценные логические блок-схемы).
- Выбор стиля оформления ответвлений, установки толщины линий любых элементов диаграмм/таблиц.
- Возможность установки произвольного цвета информационных блоков, их рамок и текста, цвета ветвей и соединительных линий, заполнения и границ групп.
Также в создаваемых диаграммах XMind пользователи могут использовать:
- Текстовые ярлычки к любым имеющимся блокам.
- Раскрывающиеся текстовые заметки.
- Ссылки: URL (адреса сайтов и/или файлов в сети), ссылки на локальные файлы (для открытия места хранения файла при клике по блоку) и ссылки на темы (для быстрого перехода от одного блока к другому).
- Вложения в виде файлов, которые будут запущены (если программы) либо открыты (документы, архивы и т.п.) на компьютере при клике по блоку.
- Аудиозаметки (проигрываются при клике по блоку) и изображений.
- Разнообразные графические стикеры (могут использоваться в качестве самостоятельных блоков) и смайлики (рядом с текстом внутри блоков).
В XMind в качестве проекта можно импортировать файлы, созданные в других аналогичных программах — MindManager, FreeMind, Lighten, MindNode, OPML и TextBundle. Также поддерживается импорт Word-документов (только DOCX). В последнем случае XMind создаст диаграмму на основе абзацев, списков и других элементов внутри DOCX-файла.
Проект XMind может быть экспортирован как PNG/SVG-изображение, PDF/Word/Excel-документ либо в файлы формата OPML, TextBundle или Markdown.
Ограничения бесплатной версии XMind
Доступная для бесплатного использования версия программы XMind имеет множество функциональных ограничений: запрет на использование почти всех видов вложений, экспорт проектов (можно только в PNG), невозможность установки защиты на документ в виде пароля и другие.
Для разблокировки всех функций требуется приобрести подписку. На момент написания обзора стоимость подписки составляла $59,99/год или $39,99/полгода.