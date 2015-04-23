FreeMind – программа для создания различных схем: интеллектуальных карт, древовидных систем объектов, логических списков и диаграмм. Каждому элементу можно дать уникальное название, назначить цвет и метку с пояснениями.

Начало построения схем – это создание «корня», главного узла. От данного объекта формируются логические связи, затем оформляется комплексная ассоциативная карта из произвольного числа объектов. Структуризация схем происходит автоматически, что исключает неправильное расположение объектов.

Интерфейс программы FreeMind включает рабочую область и панель инструментов. Все функции находятся на виду, что облегчает создание диаграмм в редакторе. Поддерживаемые форматы: mm - программный, JPG, PNG, HTML – экспортируемые. Также можно передать схему в OpenOffice. В этом случае карта будет отображаться в виде структурированного списка.