SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги XMind

В данном списке представлены программы для замены XMind. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на XMind, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

FreeMind
FreeMind

Версия 1.0.1

FreeMind - создание интеллектуальных карт.

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