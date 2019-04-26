SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MakeMKV

В данном списке представлены программы для замены MakeMKV. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MakeMKV, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

MediaCoder
MediaCoder

Версия 0.8.63

Программа для конвертирования аудио и видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AnyDVD
AnyDVD

Версия 8.3.5.0

Программа для копирования, снятия защиты и зональных ограничений с защищенных DVD и Blu-ray-дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)