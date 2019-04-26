MakeMKV — программа для копирования оптических дисков DVD/Blu-ray/HD-DVD с сохранением видео с них в MKV-формате. Это условно-бесплатная утилита (присутствует платный функционал), подходит для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32-бит и 64-бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа MakeMKV?

По большому счету, программа MakeMKV имеет всего одну единственную функцию — конвертация видео в MKV-формат (Matroska Video). В качестве источника могут использоваться, как оптические диски DVD/Blu-ray, так и файлы, скопированные с дисков на компьютер в нетронутом виде. Кроме того, утилита работает и с ISO-образами, снятыми с DVD/Blu-ray-дисков. В процессе форматирования в MKV переносятся все входящие в состав дисков аудиодорожки (включая HD audio), оглавления, титры, мета-данные, содержащие техническую информацию о видео и аудио.

Для успешного преобразования в MKV видео того или иного формата программе MakeMKV требуются:

Файлы «VIDEO_TS.IFO» — простое DVD-видео

Файлы «DISCID.DAT», «HVAVTI», «MKBROM.AACS», «DISCATT.DAT» (DVD-видео высокого разрешения HD-DVD).

Файлы «INDEX.BDMV», «INDEX.BDM», «MovieObject.BDMV», «MOVIEOBJ. BDM», «INFO.BDAV», «BDMV», «BDAV», «MKB_RO.INF», «DISKATT.DAT» (Blu-ray-видео).

Популярность программы MakeMKV объясняется не столько самой функцией конвертации, сколько такой ее важной особенностью, как поддержка Blu-ray/DVD/HD-DVD -дисков, защищенных стандартами AACS или BD+. Для удаления (обхода) защиты используются методы CellWalk или CellTrim.

Другими словами, утилита MakeMKV позволяет копировать на диски, копирование (или воспроизведение в определенных странах) которых запрещено производителем. В этой связи программу часто используют в пиратстве, но разработчики крайне не рекомендуют этого делать.

Ограничения и цена MakeMKV

Бесплатная версия приложения MakeMKV не работает с Blu-ray-дисками, хотя разработчики предоставляют возможность пробного использования функции конвертации данных типов дисков в течение 30 дней.

Полнофункциональная версия программы MakeMKV на момент написания обзора имела стоимость 4234 руб. (включая 705 руб. за уплату 20% НДС).