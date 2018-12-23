AnyDVD — программа для снятия региональных и прочих ограничений с DVD и Blu-ray дисков, не позволяющих пользователям просматривать с них фильмы на компьютере и/или использовать те или иные функции программного видеопроигрывателя (перемотка, отключение субтитров и т.п.). Программа AnyDVD предназначена для работы в среде операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.

Снятие региональных ограничений DVD и Blu-ray

Многие пользователи, приобретающие (как правило, за рубежом) лицензионные фильмы на DVD или Blu-ray сталкиваются с проблемой невозможности их воспроизведения на компьютере в связи с региональными ограничениями. Возникает эта проблема из-за того, что медиакомпании-производители фильмов выпускают свою продукцию для продажи в конкретной стране (территориальной зоне). Т.е., если попытаться воспроизвести защищенный подобный образом диск в стране, для которой он не предназначен, пользователь попросту увидит ошибку на экране.

Бывают и другие региональные ограничения. Например — отсутствие перевода на тот или иной язык (хотя он и присутствует на диске, но аудиодорожку выбрать нельзя).

Программа AnyDVD позволяет снять зональную привязку DVD/Blu-ray дисков, что позволит пользователю из любой страны просматривать лицензионные фильмы, независимо от их происхождения (региона, для которого они первоначально предназначались).

Снятие функциональных ограничений

Форматы DVD и Blu-ray имеют довольно надежную защиту от несанкционированного использования, т.н. «защиту от копирования». При использовании стандартных средств копирование содержимого защищенных дисков невозможно. И в решении этой задачи также поможет программа AnyDVD.

Защита от копирования — не единственные функциональные ограничения, накладываемые на DVD/Blu-ray диски. Сюда же следует добавить:

Невозможность отключения субтитров и/или изменения их стиля (шрифт, размер, местоположение и т.д.).

Невозможность перемотки видео.

Невозможность пропуска видеовставок (реклама, логотипы и т.п.) перед началом фильма либо даже где-нибудь в середине.

Невозможность проигрывания диска на компьютерных DVD/Blu-ray приводах (некоторые диски имеют требования «быть проигранными исключительно на аппаратных DVD/Blu-ray-плеерах») и другие.

Другими словами, AnyDVD может не только снимать региональные, но и функциональные ограничения, что позволит пользователю получить полный контроль над содержимым дисков.

Прочие особенности и возможности AnyDVD

К числу особенностей программы AnyDVD добавим:

Простота использования (нет необходимости каждый раз запускать ту или иную функцию для снятия защиты, программа работает в фоне и не хранит содержимое дисков на жестком диске).

Встроенный модуль чтения формата UDF (универсальный дисковый формат) позволяет сохранять содержимое дисков с понятной для Windows файловой системой (Windows, как правило, не поддерживает UDF).

Блокирование запуска с дисков нежелательных программ, запускающихся в автоматическом режиме.

Возможность использования любого программного видеопроигрывателя для воспроизведения DVD/Blu-ray-видео.

Возможность работы с любыми программами для редактирования DVD/Blu-ray-дисков, такими как, например, CloneDVD или DVD playpack.

Открытие общего сетевого доступа к DVD/Blu-ray-приводу и всему их содержимому.

Возможность контроля скорости DVD/Blu-ray-приводов.

Воспроизведение дисков, предназначенных для 3D-мониторов, на обычных 2D-дисплеях.

Возможность создания собственных меню для дисков.

Следует иметь в виду, что использование AnyDVD в целях пиратства может повлечь наказание (в некоторых странах программа и вовсе запрещена).

Ограничения бесплатной версии

Free-версию программы AnyDVD можно использовать в течение 21 дня с момента установки без каких-либо ограничений по функционалу.