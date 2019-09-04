SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги САПФИР-3D

В данном списке представлены программы для замены САПФИР-3D. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на САПФИР-3D, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

КОМПАС-3D
КОМПАС-3D

Версия v18

3D-САПР (трехмерная система автоматизированного проектирования)

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (90)