SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
САПФИР-3D

САПФИР-3D

Программа для проектирования разных объектов

2,5 (14)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2022
Скачать 386 MB
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История изменений

Версия 2022

Оценки программы

2,5

14 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о САПФИР-3D

1 отзыв

квп

На 10 винду не ставится. Пишет "Ошибка при создании каталога такого-то"