САПФИР-3D (новое название ЛИРА-САПР) – специальная программа для создания трехмерных моделей строительных объектов. САПФИР-3D активно применяется в архитектурно-строительной сфере: проектировании домов, коттеджей и производственных сооружений.

На нашем сайте можно скачать демо-версию программы ЛИРА-САПР, в состав которой теперь входит САПФИР-3D.

Функционал программного обеспечения подразумевает расчет и прорисовку чертежей железобетонных конструкций, трехмерное моделирование зданий и отдельных его элементов. К последним зданий можно отнести лестницы, перекрытия, колонны.

Программа САПФИР-3D обладает мощными инструментами для подготовки и обработки чертежей и макетов, позволяет быстро корректировать отдельные составные части модели, поддерживает действующие стандарты по строительству. Умный пользовательский интерфейс способствует быстрому освоению всех необходимых компонентов программы.