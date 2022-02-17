WIDCOMM Bluetooth Software — программа для установки и обновления драйверов Bluetooth-адаптеров производства компании Broadcom, подключения к ПК и автоматической настройки беспроводных Bluetooth-устройств. Это бесплатная утилита для компьютеров под управлением Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа WIDCOMM Bluetooth Software?

Основное предназначение программы WIDCOMM Bluetooth Software — обеспечение операционной системы Windows актуальными драйверами Bluetooth-адаптеров производства компании Broadcom. В необходимости ее использования чаще всего сталкиваются пользователи мобильных компьютеров со встроенными беспроводными адаптерами Bluetooth, но не только с целью обновления драйверов, а также устранения всевозможных неполадок, связанных с беспроводными устройствами.

Вообще, в состав операционной системы Windows уже включены драйверы для большинства существующих Bluetooth-адаптеров. Те также могут скачиваться и устанавливаться системой при обновлении. Но если речь о малоизвестных устройствах Bluetooth, то у Windows могут возникнуть проблемы с автоматическим поиском и установкой подходящих драйверов. В этом случае программное обеспечение WIDCOMM Bluetooth Software может стать одним из первых шагов в попытке сделать эти устройства функциональными, даже если их производитель вообще никак не связан с Broadcom.

Еще одно предназначение WIDCOMM Bluetooth Software — быстрое подключение беспроводных устройств к компьютеру. Программа может работать со всеми видами устройств Bluetooth, куда, помимо адаптеров, относятся аудиогарнитуры, игровые контроллеры, устройства ввода, беспроводные микрофоны и многие другие периферийные устройства с поддержкой Bluetooth.

Как пользоваться программой Broadcom?

Утилита WIDCOMM Bluetooth Software работает в автоматическом режиме. После запуска приложение просканирует окружающее пространство с помощью активного адаптера Bluetooth, попытается установить соединение и выполнить сопряжение с любым обнаруженным устройством.

Вся процедура выполняется автоматически и состоит из четырех отдельных шагов: обнаружение устройства, получение о нем технической информации (модель и т.п.), загрузка программного обеспечения и его последующая установка. После успешной установки может потребоваться перезагрузить компьютер, чтобы в полной мере воспользоваться всеми недавно установленными функциями Bluetooth.

Простота этого подхода может быть особенно полезна при необходимости установить беспроводное соединение для передачи данных между ПК (настольным или портативным) и современными мобильными устройствами.