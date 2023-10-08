Bluetooth Driver Installer — программа для установки драйверов Bluetooth на компьютер/ноутбук. Программное обеспечение распространяется бесплатно. Утилита совместима с 32 и 64-битными операционными системами Windows 7, 8, 10 и 11. Русского языка нет.

КАк работает программа Bluetooth Driver Installer?

Bluetooth Driver Installer представляет собой универсальный инсталлятор для драйверов Bluetooth. Утилита сканирует компьютер на наличие адаптеров Bluetooth и сообщает, что адаптер исправен и драйвер для него уже установлен.

Если Bluetooth Driver Installer не находит драйверов (либо получает ответ от неидентифицированных устройств), программа модифицирует стандартные драйверы. Для установки адаптера и запуска необходимых служб, программа собирает информацию в виде аппаратного ID из файла WinDir\INF\Bth.inf. Программа обрабатывает его, предварительно создав точку восстановления.

Утилита совместима с множеством bluetooth-устройств. Программа не занимает много места на ПК. Ее вес равен 1,98 Мб. Bluetooth Driver Installer легко запускается на слабых ноутбуках и персональных компьютерах.

Как установить драйвера Bluetooth на Windows?

Если на компьютере уже имеется не рабочее устройство bluetooth, рекомендуется удалить его драйвер из операционной системы. Затем нужно перезагрузить компьютер или ноутбук. Bluetooth адаптер должен остаться подсоединенным к USB-порту ПК.

После включения компьютера рекомендуется запустить утилиту. Она начнет сканирование и внесет изменения в ОС. Bluetooth Driver Installer попросит пользователя нажать на кнопку «Next», чтобы продолжить установку драйвера. После установки драйвера нужно нажать на кнопку «Exit». Теперь можно попробовать подсоединить устройство по Bluetooth-адаптеру к компьютеру снова.