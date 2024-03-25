SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WIDCOMM Bluetooth Software

В данном списке представлены программы для замены WIDCOMM Bluetooth Software. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WIDCOMM Bluetooth Software, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Bluetooth Tweaker
Bluetooth Tweaker

Версия 1.4.8.1

Программа для расширения возможности работы с Bluetooth-устройствами

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (10)
Bluetooth Driver Installer
Bluetooth Driver Installer

Версия 1.0.0.164

Программа для установки драйверов Bluetooth

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (3)