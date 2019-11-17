NETworkManager — утилита для настройки и мониторинга сетевых адаптеров, которая работает с IPv6 и IPv4 сетями. В ПО есть возможность создания путей для всех IP-сессий, открытых в системе. Софт отслеживает текущие параметры сети в режиме реального времени:скорость загрузки, локальный и публичный IP, общее потребление трафика.
Программа NETworkManager работает на всех актуальных версия операционной системы Windows. Загрузить утилиту можно бесплатно. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается.
Зачем нужна программа NETworkManager?
Утилита NETworkManager дает пользователям следующие возможности для управления сетевыми адаптерами:
- Панель управления. Здесь отображается подробная информация о текущем интернет-соединении: например, локальная или беспроводная сеть. В этом разделе показаны публичные IP-адреса IPv4 и IPv6, идентификационный номер адаптера, тип платы, MAC-адрес, скорость загрузки и передачи данных. Также, в панели управления пользователи могут выбрать тип сети — IPv4 или IPv6.
- Просмотр IP-сессий. С помощью этого инструмента, пользователи могут смотреть IP-сессии. Здесь отображается полный список активных процессов, которые имеют доступ к интернету. Показан локальный адрес и порт, удаленный адрес, удаленный порт, используемый протокол протокол. При необходимости, можно отобрать только IPv4 или IPv6 сессии. Есть функция копирования удаленных IP-адресов.
- Настройки интерфейса сетевого адаптера. Здесь пользователи могут настроить сетевой адаптер. Для этого нужно выбрать профиль интерфейса — среди готовых шаблонов или создать новый. При необходимости, шаблон можно удалить из доступного списка. Далее необходимо указать конфигурации IP-адресов: IPv4 и IPv6. Можно включить или отключить функцию DHCP. Есть возможность активации режима NetBIOS (в этом случае нужно вручную указать значение для MTU). Также, следует указать количество метрик в интерфейсе. По умолчанию стоит значение «25». Можно сохранить отслеживание использования данных (общее количество мегабайт, которые потребляет интернет-трафик — загрузка, передача данных).
- Настройки программы. Пользователи могут настроить утилиту NETworkManager. например, активировать функцию запуска ПО вместе с системой. Включить опцию автоматической проверки новых обновлений. Автоопределение интерфейсов. Установка максимального количество слотов гаджетов.