NETworkManager — утилита для настройки и мониторинга сетевых адаптеров, которая работает с IPv6 и IPv4 сетями. В ПО есть возможность создания путей для всех IP-сессий, открытых в системе. Софт отслеживает текущие параметры сети в режиме реального времени:скорость загрузки, локальный и публичный IP, общее потребление трафика.

Программа NETworkManager работает на всех актуальных версия операционной системы Windows. Загрузить утилиту можно бесплатно. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается.

Зачем нужна программа NETworkManager?

Утилита NETworkManager дает пользователям следующие возможности для управления сетевыми адаптерами: