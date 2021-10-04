SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NETworkManager

В данном списке представлены программы для замены NETworkManager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NETworkManager, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

NetWorx
NetWorx

Версия 26.5

Программа для мониторинга работы сетевых соединений ПК

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)
TMeter
TMeter

Версия 18.0.875

Программа для учета сетевого трафика и организации доступа в интернет

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
NetTraffic
NetTraffic

Версия 1.66.2

Программа для учета трафика и мониторинга сети

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