AirParrot — программа для трансляции экрана компьютера, видео, аудио и изображений на аппаратные медиаплееры вроде Chromecast, ТВ-приставки как Apple TV и подобное оборудование. Также через AirParrot можно вести трансляцию на другие компьютеры (как Windows, так и MACOS), на которые установлена программа Reflector от того же разработчика.

Утилита AirParrot является платной, ее можно использовать бесплатно в течение 7 дней в ознакомительных целях. Поддерживаются операционные системы Windows 7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа AirParrot?

По своей сути, программа AirParrot ничем не отличается от подобного ей софта, например — для стриминга (трансляции) видео в интернет (вроде Twitch). Только в качестве приемника видеотрансляций выступают не компьютеры и смартфоны с планшетами, а аппаратные медиаплееры, ТВ-приставки, «умные» телевизоры и подобное цифровое оборудование. Впрочем, через данную утилиту возможен стриминг медиа и на компьютеры, если на них установлена другая программа от этого же разработчика — Reflector 4.

Программа AirParrot используется для решения четырех основных задач:

Трансляция экрана компьютера. Функция служит для вывода изображения с монитора на такие цифровые приемники, такие как Apple TV или Chromecast. Программа позволяет транслировать изображение как со всего дисплея в целом, так и только выбранной пользователем области. Также возможен стриминг любого открытого на компьютере окна. Трансляция видеофайлов. При помощи AirParrot легко организовать просмотр фильмов на большом экране Smart-TV. Достаточно просто выбрать медиафайл. Потоковая передача мультимедиа выполняется быстро и не приводит к потере качества звука или видео. Также отметим наличие в AirParrot мультимедийных средств передачи объемного звука 5.1, специализированных для домашних кинотеатров. Расширение рабочего стола. Функция позволяет подключить к одному и тому же компьютеру дополнительный дисплей, в качестве которого может выступать, например, «умный» телевизор. При этом подключенный подобным образом дисплей может работать, как в режиме дублирования, так и в режиме расширения рабочего стола. И все это — без использования соединительных кабелей. Стриминг музыкальных файлов. Как и в случае с видео, AirParrot позволяет осуществлять трансляцию аудиофайлов на все поддерживаемые устройства-приемники, включая беспроводные интерактивные динамики с поддержкой AirPlay.

Функции программы AirParrot

Разработчики постарались сделать свой продукт максимально простым в использовании, потому многие функции работают в автоматическом режиме. Вот некоторые известные возможности приложения:

Полностью автоматизированный поиск, подключение и настройка связи между компьютером и устройствами-приемниками. Программа сама обнаруживает в беспроводной сети оборудование, готовое принять трансляцию — пользователю достаточно кликнуть по его названию в соответствующей области окна.

Возможность трансляции мультимедиа одновременно на неограниченное число цифровых приемников без необходимости изменения каких-либо настроек.

Трансляция аудио и видеофайлов широкого спектра форматов. Транслируемые медиафайлы гарантировано будут отображаться на дисплее конечного устройства, независимо от того, поддерживает ли тот имеющийся в распоряжении пользователя формат видео/аудио или нет. Вообще же, AirParrot воспроизводит медиафайлы на самом компьютере, а затем передает уже готовую (раскодированную) картинку/звук.

Автоматическое изменение разрешения видео до 720p (при активации соответствующей опции), что позволит вести трансляцию в относительно медленных сетях.

Возможность регулировки количества кадров в секунду транслируемого видео (в т.ч. при стриминге изображения с монитора) в пределах от 10 до 60 к/с.

Трансляция видео вместе с субтитрами и др.

Отдельно отметим возможность удаленного управления программой со смартфона или планшета (на момент написания обзора поддерживались только Apple-девайсы). Для этого на мобильное устройство нужно установить приложение AirParrot Remote. Интерфейс этого приложения практически полностью повторяет таковой у десктопной версии AirParrot, потому его использование не потребует дополнительного изучения.