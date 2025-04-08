SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
AirParrot

AirParrot

Программа для трансляции экрана компьютера на различные устройства

3,7 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.1.10
Скачать 76 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 3.1.10

  • Исправлена проблема, из-за которой у некоторых пользователей не передавался звук.
  • Исправлен сбой при подключении через Quick Connect Code или IP-адрес.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 3.1.9

Оценки программы

3,7

3 оценки Оценок пока нет

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